На «Госуслугах» запускают автоматическое получение льгот по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года на портале «Госуслуг» начнет работать единый сервис получения льгот с использованием карты «Мир». Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. На первом этапе он станет доступен жителям трех пилотных регионов — Ростовской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан.

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Новый сервис рассчитан на многодетные семьи, пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью. Владельцы карты смогут автоматически получать предусмотренные меры поддержки, включая скидки в аптеках, магазинах, музеях, театрах и других учреждениях культуры. В дальнейшем планируется добавить льготы на проезд в общественном транспорте.

Для использования сервиса потребуется выбрать карту «Мир» в личном кабинете на «Госуслугах». После этого сведения о праве на льготы будут автоматически загружаться из государственных информационных систем. При этом новый механизм не отменяет существующие способы получения льгот: граждане по-прежнему смогут использовать бумажные удостоверения или карту жителя, самостоятельно выбирая наиболее удобный вариант.