Starship специально разогнали гораздо сильнее: Илон Маск раскрыл ещё одну цель недавнего испытания

Повышенные нагрузки помогли проверить прочность теплозащитных плиток во время 13-го испытательного полета

Илон Маск объяснил, что во время 13-го испытательного полета Starship инженеры намеренно увеличили ускорение ракеты. Так он прокомментировал наблюдения о том, что ракета взлетает быстрее, чем раньше.

Это было сделано для проверки надежности крепления теплозащитных плиток в условиях более высокого динамического давления. По словам главы SpaceX, испытание прошло успешно.

В ходе этого полета намеренно было достигнуто значительно большее ускорение, чтобы проверить, насколько хорошо теплозащитные плитки будут держаться при высоком динамическом давлении. Испытание прошло успешно. Илон Маск

13-й полет Starship стал частью программы по совершенствованию полностью многоразовой транспортной системы. Одним из нововведений стали обновленные теплозащитные плитки, которые дорабатываются между каждыми полетами. Собранные SpaceX данные помогут повысить надежность конструкции и в будущем увеличить полезную нагрузку ракеты.

Кадр SpaceX

Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно». Кроме того, он объяснил, почему для корабля выбрали нержавеющую сталь.

Напомним, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения.

Илон Маск сообщил, что SpaceX намерена уже во время следующего полета Starship впервые попытаться поймать верхнюю ступень Ship с помощью механических захватов* («палочек») стартовой башни Mechazilla.