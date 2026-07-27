Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

В Москве суд отклонил иск бывшего директора по продажам инженерной компании о восстановлении на работе и выплате компенсации. Женщину уволили за разглашение коммерческой тайны. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

«Суд приходит к выводу, что... у истца отсутствовала производственная необходимость извлекать информацию, содержащуюся в локальных защищенных носителях работодателя, направлять ее на внешний адрес электронной почты, не контролируемый работодателем, а также размещать ее на ресурсе стороннего сервиса DeepSeek», — говорится в материалах.

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Она проработала в компании меньше полугода на должности директора по продажам с месячным окладом более 800 тысяч рублей. После увольнения она потребовала признать приказ работодателя незаконным, изменить основание расторжения трудового договора на «по соглашению сторон» и выплатить предусмотренный в этом случае «золотой парашют» в размере 5 миллионов рублей.

22 июля в открытом доступе оказались диалоги клиентов китайского чат-бота DeepSeek, в том числе рабочие документы и личные сообщения. Как уточнялось, данные попали в сеть из-за опции «поделиться» в интерфейсе DeepSeek.