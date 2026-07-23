Samsung сделала сильный ход: умные часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 будут полноценно обновляться пять лет

Большие обновления ОС и патчи безопасности для этих моделей будут выходить до 2031 года

Samsung увеличила срок программной поддержки своих новых смарт-часов. Компания официально подтвердила, что Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 будут получать обновления операционной системы Wear OS в течение пяти поколений, и в течение тех же пяти лет будут входить патчи безопасности. Это означает, что обе модели смогут обновиться вплоть до Wear OS 12, а выпуск исправлений безопасности для них продолжится как минимум до 2031 года.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Для сравнения, предыдущие поколения Galaxy Watch были рассчитаны на четыре крупных обновления Wear OS при тех же пяти годах поддержки безопасности. Таким образом, Samsung впервые увеличила срок программной поддержки своих флагманских часов еще на одно поколение операционной системы.

На фоне конкурентов такой подход выглядит одним из самых щедрых. К примеру, Google Pixel Watch 4 официально получает обновления операционной системы и безопасности только в течение трех лет.

С Apple сравнение провести сложнее: компания заранее не раскрывает сроки поддержки своих устройств. Однако после выхода watchOS 27 обновления для ряда старых моделей Apple Watch прекратились примерно через три года после их появления на рынке.

Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 были представлены вместе с новым поколением складных смартфонов Samsung. Помимо более длительной программной поддержки, часы получили новую аппаратную платформу Snapdragon Wear Elite, аккумуляторы увеличенной емкости и расширенные возможности Galaxy AI.