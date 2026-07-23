При просрочке платежа арендный iPhone превратится в «тыкву» — будут работать лишь звонки, часы, настройки, App Store, «Кошелек» и еще несколько приложений

В бета-версии iOS 27 обнаружен программный код, указывающий на появление нового механизма защиты для программы рассрочки Apple Upgrade. Если пользователь перестанет вносить платежи (или просто просрочит плату) за устройство, Apple сможет перевести iPhone в специальный режим ограниченной функциональности. Для этого будет использоваться новый программный компонент App Managed Features — он позволяет активировать так называемый Restricted Mode («режим ограниченного использования»). Предполагается, что он будет включаться до тех пор, пока проблема с оплатой не будет решена.

Изображение: Apple

В этом режиме пользователю, судя по коду, останется доступ лишь к ограниченному набору приложений и функций: App Store, «Настройки», Кошелек, «Пароли», «Здоровье», «Часы», «Лупа» и «Универсальный доступ». Не исключено, что также будут работать экстренные функции, сообщения или критически важные уведомления, однако в обнаруженном коде это не уточняется.

Кроме того, в iOS 27 найден еще один компонент под названием Partner Finance Lock. По данным источника, он может препятствовать сбросу устройства к заводским настройкам, его перепродаже или разборке на запчасти до полного погашения задолженности. При этом механизм интегрирован с системой «Локатор» (Find My), однако это не означает, что финансовый партнер Apple получит доступ к данным о местоположении устройства.

Предполагается, что новая система будет использоваться в рамках программы Apple Upgrade, запуск которой, по данным Bloomberg, ожидается в ближайшее время совместно с компанией Klarna. Она позволит приобретать iPhone, iPad, Mac и Apple Watch в рассрочку с ежемесячными платежами.

Apple пока официально не подтверждала существование Restricted Mode и Partner Finance Lock. Также неизвестно, после какого количества пропущенных платежей ограничения могут вступить в силу и будут ли они реализованы в финальной версии iOS 27.