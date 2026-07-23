Новый гаджет Xiaomi за 145 долларов греет комнату и самостоятельно управляет светом и вентиляцией

Xiaomi начала кампанию по сбору средств коллективного финансирования на новый потолочный обогреватель для ванной комнаты — Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition. Новинка предлагается на платформе Xiaomi Youpin по цене 999 юаней (около 145 долларов).

Изображение: Xiaomi

Главной особенностью устройства стал встроенный радар: в отличие от обычных инфракрасных датчиков движения, он способен точнее определять присутствие человека и автоматически управлять работой устройства. В зависимости от ситуации система может самостоятельно включать освещение, вентиляцию или отключать оборудование после ухода пользователя. Чувствительность и дальность обнаружения можно настроить под размеры помещения.

Обогреватель получил полностью встроенную выдвижную световую панель с яркостью до 1500 люмен. Производитель заявляет, что освещение обеспечивает мягкий свет с защитой зрения.

За обогрев отвечает система с мощностью нагрева до 3000 Вт. Кроме того, устройство оснащено системой вентиляции с производительностью до 259 м³/ч, датчиком летучих органических соединений для контроля качества воздуха и функцией автоматического проветривания. Также заявлена эффективность стерилизации на уровне 98%.

Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition поддерживает интеграцию с фирменной экосистемой Xiaomi HyperOS Smart Connect, благодаря чему его можно включить в сценарии умного дома и управлять через мобильное приложение.