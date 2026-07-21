iPhone по подписке — официально. Apple запустит сервис долгосрочной аренды своих устройств

По подписке с ежемесячной оплатой можно будет взять не только iPhone, но и Mac и даже Apple Watch

Apple готовится запустить сервис долгосрочной аренды своих устройств. Как сообщает Bloomberg, уже 28 июля компания может представить в США новую программу Apple Upgrade, разработанную совместно с платежной платформой Klarna. Она позволит пользоваться техникой Apple по подписке с ежемесячной оплатой, а затем — выкупить устройство, обменять его на новое или вернуть после окончания срока действия договора.

Изображение: Apple

В отличие от действующей программы iPhone Upgrade Program, новый сервис охватит не только смартфоны, но и некоторые модели iPad, Mac и Apple Watch. Для iPhone и часов максимальный срок аренды составит 24 месяца, а для планшетов и компьютеров — 36 месяцев.

Пользователям предложат несколько вариантов по окончании или в процессе действия договора: продолжить выплаты и выкупить устройство, заменить его на более новую модель до завершения срока либо вернуть технику. При этом за отдельные операции, (например, досрочный обмен или расторжение договора) могут взиматься дополнительные комиссии.

Для подключения к программе потребуется одобрение со стороны Klarna, которая проведет упрощенную проверку кредитоспособности клиента. При этом сервис будет доступен не для всех устройств. По данным Bloomberg, в программу не войдут Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo. Кроме того, предложение не будет распространяться на корпоративных клиентов и образовательные учреждения.

Еще одним отличием от нынешней iPhone Upgrade Program станет отсутствие в базовом пакете подписки AppleCare+. Если пользователю потребуется расширенная гарантия, ее придется оформлять отдельно.

По информации Bloomberg, Apple пока не собирается закрывать существующую программу обновления iPhone. Однако со временем компания может прекратить прием новых участников и постепенно перевести клиентов на более универсальную платформу Apple Upgrade.

Apple сотрудничает с Klarna уже несколько лет. После закрытия собственного сервиса Apple Pay Later компания стала активнее использовать решения сторонних партнеров. Klarna уже интегрирована в Apple Pay и приложение Wallet, позволяя оформлять покупки в рассрочку.