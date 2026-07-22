Российские мобильные операторы начали повышать тарифы

Это происходит на фоне частых отключений или ограничений мобильного интернета

Российские операторы связи начали повышать стоимость ряда тарифов. Изменения уже затронули или в ближайшие дни затронут абонентов «Билайна», «МегаФона», Yota и «ВТБ Мобайл», сообщают «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

«Билайн» с 1 июля повысил стоимость части архивных тарифов примерно на 12%. В компании объяснили решение ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации. По словам оператора, изменения касаются старых тарифных планов, которые давно не пересматривались и уже недоступны для новых подключений.

«МегаФон» с 26 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов примерно на 14%. Например, один из тарифов подорожает с 550 до 637 рублей в месяц. В компании сообщили, что пересмотр цен связан с ростом затрат на оборудование, развитие сети, электроэнергию и эксплуатацию инфраструктуры.

Бренд Yota, принадлежащий «МегаФону», также начал обновлять стоимость архивных тарифов. По словам пользователей, с 18 июля ежемесячная плата по отдельным тарифам выросла примерно на 100 рублей, что составляет около 16,5%.

С 28 июля изменения затронут и некоторых клиентов «ВТБ Мобайл». Оператор впервые за шесть лет скорректирует ряд архивных тарифов. В частности, стоимость секунды разговора по тарифу «Посекундный» увеличится с 3 до 5 копеек, а цена одного SMS — с 2 до 3 рублей. В компании уточнили, что изменения затронут менее 1% абонентской базы.

В T2 заявили, что в ближайшее время пересматривать стоимость тарифов не планируют.

ФАС сообщила, что проводит анализ причин повышения тарифов и при наличии нарушений примет меры антимонопольного реагирования. Аналогичную позицию озвучили и в Минцифры, подчеркнув, что любое повышение стоимости услуг должно быть экономически обоснованным.

По оценкам отраслевых экспертов, в 2026 году мобильная связь дорожает быстрее, чем годом ранее. Основными причинами называют инфляцию, рост стоимости оборудования, необходимость модернизации сетей, увеличение расходов на выполнение требований законодательства, а также повышение спроса на услуги связи. По прогнозам специалистов, средний рост тарифов по итогам года может составить от 15 до 20%, причем в основном изменения затрагивают пользователей архивных тарифных планов.