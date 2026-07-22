Твердотопливная ракета Gravity-1 эффектно стартовала с борта огромного судна

Это уже третий запуск

Китайская частная аэрокосмическая компания Orienspace успешно провела третий запуск твердотопливной ракеты Gravity-1 (Yinli-1). Старт состоялся 22 июля в 05:54 по московскому времени с морской платформы DFHTG, расположенной в акватории Восточно-Китайского моря.

Ракета успешно вывела на низкую околоземную орбиту девять спутников: шесть аппаратов Dongpo, а также Xiguang-2-01, Tianyi-49 и Zidingxiang-3.

Фото CMG

Gravity-1 является одной из самых мощных твердотопливных ракет в мире. Ее стартовая масса достигает 400 тонн, высота составляет 30 метров, а стартовая тяга — около 600 тонн. Носитель способен выводить до 6,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или до 4,2 тонны на солнечно-синхронную орбиту.

Между вторым и третьим пусками прошло около девяти месяцев. Для сравнения, после первого запуска подготовка ко второй миссии заняла 21 месяц из-за восстановления стартовой инфраструктуры.