«Авито Авто»: какие электромобили и гибриды с пробегом и без можно купить дешевле всего

Эксперты «Авито Авто» составили рейтинг самых доступных новых и подержанных электромобилей и гибридов по итогам первого полугодия 2026 года. Среди новых гибридных автомобилей минимальная средняя стоимость зафиксирована у российского кроссовера Evolute i-Space — 3,7 млн рублей. Также в числе бюджетных предложений — Geely EX5 EM-i (3,9 млн руб.) и Toyota Camry (4,8 млн руб.).

На вторичном рынке самым доступным гибридом стал Honda Civic со средней ценой 583 тыс. рублей. Затем идут Insight (847 тыс. руб., -15%) и Fit (962 тыс. руб., -7%). Также в пятерку вошли Toyota Prius (995 тыс. руб.) и Toyota Aqua (1 млн руб.).

В сегменте новых электромобилей лидером по доступности оказался Eonyx M2 (844 тыс. рублей). Затем идут Амберавто А5 (3,3 млн руб.), Umo 5 (3,4 млн руб.) и Evolute i-Sky (3,8 млн руб., цена снизилась на 19%).

Среди машин с пробегом — Nissan Leaf, который в среднем стоит 960 тыс. рублей. Следом расположились Evolute i-Pro (1,3 млн руб.), BYD Seagull (1,6 млн руб., цена снизилась на 12%), Volkswagen Golf (1,6 млн руб.), BYD Yuan Up (1,8 млн руб., -15%) и «Москвич» 3e (2 млн руб., -10%).

По данным «Авито Авто», средняя цена нового гибрида в январе-июне составила 6,8 млн рублей, автомобиля с пробегом — 3,8 млн рублей. Средняя стоимость новых электромобилей достигла 5,2 млн рублей, а подержанных — 3,6 млн рублей.

Аналитики также отмечают рост интереса к экологичному транспорту. По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на новые гибриды увеличился на 39%, на подержанные — на 36%. На вторичном рынке электромобилей спрос вырос на 65%, что свидетельствует о дальнейшем расширении этого сегмента.