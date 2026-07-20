Достаточно компактная и полностью чёрная GeForce RTX 5080. MSI представила модель Inspire 3X Black

Модель всё так же выделяется лаконичным дизайном и толщиной менее трёх слотов расширения, что нечасто встречается у RTX 5080. Длина при этом тоже далеко не рекордная и составляет 288 мм. То есть для RTX 5080 в целом это достаточно компактное решение, да и весит оно лишь 950 г. К слову, эта карта соответствует стандарту SFF-Ready.