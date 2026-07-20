Достаточно компактная и полностью чёрная GeForce RTX 5080. MSI представила модель Inspire 3X Black
Она соответствует классу SFF-Ready
Компания MSI без лишнего шума расширила свой ассортимент видеокарт, выпустив на рынок модель GeForce RTX 5080 Inspire 3X Black.
Как можно догадаться, от обычной Inspire 3X новинка отличается чёрным цветом. Эта карта полностью чёрная, разве что белыми остались надписи.
Модель всё так же выделяется лаконичным дизайном и толщиной менее трёх слотов расширения, что нечасто встречается у RTX 5080. Длина при этом тоже далеко не рекордная и составляет 288 мм. То есть для RTX 5080 в целом это достаточно компактное решение, да и весит оно лишь 950 г. К слову, эта карта соответствует стандарту SFF-Ready.
В остальном это обычное решение. Есть небольшой заводской разгон, а в комплекте поставляется упор, хотя карта, как мы сказали, не самая тяжёлая.
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