Куртку главы Nvidia Дженсена Хуанга продали с молотка почти за 1 млн долларов
Это примерно как 250 RTX 5090
Кожаная куртка главы Nvidia Дженсена Хуанга ушла с молотка почти за 1 млн долларов. Куртка Tom Ford с автографом Хуанга была продана на днях на аукционе Sotheby's.
В аукционе приняли участие 65 покупателей. В итоге её продали не за 60 000 долларов, что было верхней оценочной ценой, а за 960 000 долларов. То есть за цену этой куртки можно купить примерно 250 видеокарт GeForce RTX 5090.
Как сообщили в Sotheby's, вырученные средства пойдут на финансирование стипендий, грантов и резиденций для специалистов, работающих в сфере технологий, науки, культуры и смежных областях. Кто в итоге купил лот, не сообщается.
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