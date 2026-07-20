Куртку главы Nvidia Дженсена Хуанга продали с молотка почти за 1 млн долларов

Кожаная куртка главы Nvidia Дженсена Хуанга ушла с молотка почти за 1 млн долларов. Куртка Tom Ford с автографом Хуанга была продана на днях на аукционе Sotheby's.

Фото Sotheby's

В аукционе приняли участие 65 покупателей. В итоге её продали не за 60 000 долларов, что было верхней оценочной ценой, а за 960 000 долларов. То есть за цену этой куртки можно купить примерно 250 видеокарт GeForce RTX 5090.

Фото Sotheby's