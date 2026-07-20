В 2040 году отправить килограммовую «посылку» в космос можно будет всего за 300 долларов. В 1960 году это стоило 87 тыс. долларов

За последние 65 лет стоимость вывода грузов на орбиту сократилась на 96%, а к 2040 году может упасть еще почти в 13 раз. К такому выводу пришли исследователи из Политехнического университета Турина и Кембриджского университета, проанализировав крупнейшую на сегодняшний день базу данных космических запусков.

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В исследование вошли 4405 запусков, выполненных с 1960 по 2025 год с использованием более 330 типов ракет, разработанных в США, России, Китае, странах Европы, Индии, Японии, Южной Корее, Израиле, Австралии, Бразилии, Иране и Украине.

Расчеты показали, что в пересчете на цены 2024 года средняя стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки снизилась с 87 023 долларов в 1960 году до 3 868 долларов в 2025-м.

Ученые отмечают, что предыдущие исследования обычно оценивали стоимость самих ракет, но не учитывали, сколько полезной нагрузки каждая из них успела вывести за весь срок эксплуатации. Новый подход позволил получить более реалистичную картину стоимости доставки грузов на орбиту.

Исследование также показало, что космическая отрасль оказалась одной из самых быстро развивающихся с точки зрения снижения затрат. Каждый раз, когда суммарная масса грузов, отправленных в космос, удваивалась, средняя стоимость запуска одного килограмма уменьшалась примерно на 21,2%. По словам ученых, это даже выше темпов удешевления солнечных панелей, которые традиционно считаются одним из самых ярких примеров технологического прогресса.

Главными факторами столь резкого снижения стоимости исследователи называют переход космической отрасли от государственной гонки времен холодной войны к коммерческой модели New Space, а также появление многоразовых ракет SpaceX Falcon 9, доказавших эффективность повторного использования первых ступеней.

Если нынешние тенденции сохранятся, уже к 2030 году средняя стоимость доставки груза на орбиту может снизиться примерно до 1600 долларов за килограмм, а к 2040 году — до 300 долларов.

Однако ученые предупреждают, что столь стремительное удешевление не гарантировано. Среди факторов, способных замедлить прогресс, они называют рост количества космического мусора, доминирование SpaceX, которая уже сегодня выводит около 75% всей мировой массы полезной нагрузки, а также усиление геополитической напряженности, из-за которой государства могут сделать ставку на собственные, но более дорогие национальные ракеты.