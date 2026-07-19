Databricks оценили в $188 млрд после нового раунда инвестиций

За 1,5 года компания почти утроила оценку, превратившись из поставщика платформ для работы с данными в одного из крупнейших игроков корпоративного рынка ИИ

Databricks объявила о новом инвестиционном раунде, который оценил компанию в $188 млрд. Точную сумму привлечённых средств компания не раскрыла, отметив, что сделка будет закрыта позже этим летом. По данным СМИ, речь идёт примерно о $3 млрд.

Новая оценка стала продолжением стремительного роста компании. В феврале 2026 года Databricks привлекла $5 млрд при оценке $134 млрд, в сентябре 2025 года — $1 млрд при оценке $100 млрд, а в декабре 2024 года — рекордные на тот момент $10 млрд при оценке $62 млрд.

Основанная в 2013 году Databricks первоначально специализировалась на платформах для хранения и анализа больших объёмов корпоративных данных. С распространением генеративного искусственного интеллекта компания начала активно развивать собственные ИИ-продукты, включая базу данных Lakebase для ИИ-агентов, шлюз Unity и систему управления несколькими агентами Omnigent.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Databricks также стала одним из заметных сторонников использования открытых ИИ-моделей в корпоративной среде. Компания заявляет, что модель GLM 5.2 китайского разработчика Z.ai показывает высокую эффективность в задачах программирования при меньшей стоимости по сравнению с закрытыми моделями OpenAI и Anthropic.

Недавно Databricks опубликовала результаты внутреннего тестирования ИИ-инструментов для 3000 своих разработчиков. Компания пришла к выводу, что на стоимость использования ИИ влияет не только выбор модели, но и программная оболочка, управляющая её работой и контекстом запросов. По оценке Databricks, один из лучших результатов по соотношению стоимости и качества показал открытый инструмент Pi.