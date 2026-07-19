AMD готовит к выпуску процессоры Ryzen AI MAX PRO 400: новые модели появились в ROCm

Поддержка ещё не представленных чипов для профессиональных ноутбуков и рабочих станций добавлена в программную платформу ROCm 7.14, что обычно происходит незадолго до их выхода

AMD, судя по всему, готовится к выпуску процессоров Ryzen AI MAX PRO 400. В новой версии программной платформы ROCm 7.14 появилась поддержка ещё не анонсированных моделей Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 и Ryzen AI Max PRO 485 с внутренним кодовым названием Gorgon Halo.

Линейка Ryzen AI MAX PRO ориентирована на профессиональные ноутбуки, мобильные рабочие станции и корпоративный рынок. Ожидается, что процессоры объединят вычислительные ядра Zen, встроенную графику Radeon и ускоритель Ryzen AI для выполнения ресурсоёмких задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве без постоянного обращения к облачным сервисам.

Источник: AMD

ROCm (Radeon Open Compute) — открытая программная платформа AMD для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Помимо драйверов, она включает компиляторы, библиотеки, инструменты анализа производительности и средства оптимизации приложений, использующих вычисления на графических процессорах.

В версии ROCm 7.14 появилась не только базовая поддержка новых процессоров, но и совместимость с инструментами ROCm Systems Profiler и ROCm Compute Profiler, которые позволяют разработчикам анализировать производительность приложений и оптимизировать ИИ-нагрузки. Также расширена поддержка уже существующих платформ Strix Halo и Strix Point.