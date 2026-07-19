DeepSeek готовит новый раунд инвестиций с оценкой около $71 млрд

Китайский ИИ-разработчик начал переговоры с инвесторами всего через месяц после первого внешнего финансирования, увеличив потенциальную оценку на 37%

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek начал предварительные переговоры о новом раунде финансирования с оценкой компании около $71 млрд до привлечения новых средств. Новый раунд стартовал всего через месяц после первого внешнего привлечения инвестиций.

По данным СМИ, в конце мая DeepSeek получила около $7 млрд при оценке после сделки примерно в $52 млрд. Новая оценка в $71 млрд означает рост стоимости компании примерно на 37% за короткий срок.

Причиной нового раунда называют рост потребности DeepSeek в вычислительных ресурсах. Компания планирует развивать собственную инфраструктуру дата-центров и закупать дополнительные ИИ-чипы на фоне перехода к разработке ИИ-агентов.

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DeepSeek ранее финансировалась в основном через материнский хедж-фонд High-Flyer и не раскрывала детали своих финансовых операций. Редкое публичное подтверждение оценки компании появилось после отчётности производителя багажа Anhui Korrun: один из фондов, в который инвестировала компания, получил косвенную долю 0,8265% в DeepSeek за 2,9 млрд юаней, что соответствует оценке около 350,88 млрд юаней ($51,8 млрд).

Одновременно сообщается, что DeepSeek рассматривает возможность привлечения до 50 млрд юаней при оценке около 500 млрд юаней и готовится к возможному выходу на Шанхайскую биржу STAR Market. Компания планирует подать документы для IPO уже в этом году.