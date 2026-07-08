Apolink связалась со своим первым спутником-ретранслятором

Компания проверит новую технологию передачи данных между спутниками на низкой орбите после запуска экспериментального кубсата с Falcon 9

Американская компания Apolink установила связь со своим первым спутником после запуска экспериментального кубсата IPoS-TDsM в рамках миссии SpaceX Falcon 9 7 июля. Успешный контакт позволил компании перейти к следующему этапу демонстрации технологии передачи данных между спутниками на низкой околоземной орбите.

Разработанный протокол связи IPoS-TDsM (Interoperability Protocol over Satellite – Technology Demonstration Mission) получил от Федеральной комиссии по связи США (FCC) первую в своём роде экспериментальную лицензию на работу с межспутниковыми каналами связи в диапазоне S. Она разрешает кубсату принимать сигналы от определённых партнёрских спутников, сохранять их и передавать дальше на одобренные наземные станции.

Аппарат выполнен в формате 3U CubeSat — компактного спутника размером в несколько стандартных блоков. Его задача заключается в проверке технологии прозрачной ретрансляции: спутник должен принять данные от другого аппарата на орбите, преобразовать сигнал и отправить его на Землю без изменения содержимого информации.

Фото: Apolink

По словам генерального директора Apolink Онкара Батры (Onkar Batra), технология рассчитана на установление связи между спутниками на расстоянии до примерно 150 км во время прямой видимости. Первые возможности для таких сеансов связи ожидаются с июля и будут продолжаться до конца ноября.

Основным партнёром демонстрационной миссии стала сингапурская компания NuSpace, предоставившая спутники связи NuLink-1 и NuLink-2, которые были выведены на орбиту в мае. Ранее Apolink проверяла работу технологии в лабораторных условиях и с помощью активного радиомаяка NuLink-2, однако нынешняя миссия должна впервые подтвердить работу системы непосредственно в космосе.

В случае успеха технология позволит спутниковым операторам передавать команды управления и получать данные от аппаратов без необходимости ждать момента пролёта над наземной станцией. В дальнейшем Apolink планирует создать орбитальную сеть ретрансляции из 32 связанных между собой спутников.