Spirit Electronics открыла доступ к американскому производству 28-нм чипов для аэрокосмических и оборонных программ

Американская компания Spirit Electronics объявила о запуске сервиса управляемого доступа к производству специализированных полупроводников на территории США. Решение предназначено для аэрокосмических и оборонных программ, которым требуются заказные микросхемы ASIC и высоконадёжные интегральные схемы с контролируемым происхождением компонентов.
Новая услуга обеспечивает доступ к производственным платформам на базе технологии 28-нм CMOS — зрелого технологического процесса изготовления микросхем, который используется для создания энергоэффективных и надёжных электронных компонентов.
Модель Spirit Electronics предполагает единое взаимодействие между разработчиками программ и производственными площадками. Компания помогает на ранних этапах определить требования к микросхемам, согласовать технические параметры и сопровождать проект на протяжении всего жизненного цикла с использованием соглашений о неразглашении и необходимых процедур защиты информации.
«Заказчики в оборонной сфере продолжают переходить к производству внутри страны, чтобы обеспечить потребности критически важных программ. Наша задача — упростить этот путь, предоставив единый канал доступа к американским производственным возможностям», — заявила генеральный директор Spirit Electronics Марти Маккарди.
Помимо организации производства, Spirit Electronics предоставляет комплекс сопутствующих услуг: управление цепочками поставок, сборку и тестирование, проверку компонентов на соответствие требованиям и поддержку эксплуатации. Компания работает в соответствии со стандартами AS9100 и ISO9001, а также имеет сертификацию CMMC Level 2 и DLA Lab, связанную с требованиями к поставкам для оборонных заказчиков США.
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