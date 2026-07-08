Spirit Electronics открыла доступ к американскому производству 28-нм чипов для аэрокосмических и оборонных программ

Компания предложила защищённый канал поставок отечественных полупроводников для аэрокосмической отрасли и проектов с контролируемой цепочкой производства

Американская компания Spirit Electronics объявила о запуске сервиса управляемого доступа к производству специализированных полупроводников на территории США. Решение предназначено для аэрокосмических и оборонных программ, которым требуются заказные микросхемы ASIC и высоконадёжные интегральные схемы с контролируемым происхождением компонентов.

Новая услуга обеспечивает доступ к производственным платформам на базе технологии 28-нм CMOS — зрелого технологического процесса изготовления микросхем, который используется для создания энергоэффективных и надёжных электронных компонентов.

Модель Spirit Electronics предполагает единое взаимодействие между разработчиками программ и производственными площадками. Компания помогает на ранних этапах определить требования к микросхемам, согласовать технические параметры и сопровождать проект на протяжении всего жизненного цикла с использованием соглашений о неразглашении и необходимых процедур защиты информации.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

«Заказчики в оборонной сфере продолжают переходить к производству внутри страны, чтобы обеспечить потребности критически важных программ. Наша задача — упростить этот путь, предоставив единый канал доступа к американским производственным возможностям», — заявила генеральный директор Spirit Electronics Марти Маккарди.