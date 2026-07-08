Немцы выбирают Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT. Это были самые популярные карты в сети Mindfactory в июне

По итогам июня в крупнейшей немецкой сети Mindfactory продажи видеокарт Radeon и GeForce были почти равны в количественном выражении, но кардинально отличались в денежном.
За месяц сеть продала 3240 карт AMD и 3495 карт Nvidia. А ещё 145 карт Intel, и это уже 2,11%, что весьма неплохо. При этом средняя цена у карт Radeon составляла 591 евро, тогда как у Nvidia показатель был равным 1100 евро, то есть почти вдвое больше. Напомним, ряд карт GeForce RTX 50 сейчас продаётся с намного большей наценкой относительно рекомендованных цен, нежели в случае карт RX 9000.
Самыми продаваемыми моделями при этом были именно карты AMD: RX 9070 XT с долей 26,62% и RX 9060 XT с долей 18,38%. У Nvidia самой популярной была RTX 5060 Ti с долей 12,33%.
Лидерами в модельном зачёте были PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper (610 штук), PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound OC (540 штук) и PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper (320 штук).
Также можно выделить, что карту Arc B570 покупали чуть ли не вдвое чаще, чем RTX 5050: 35 единиц против 20 единиц.
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