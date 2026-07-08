Индийский стартап Skyroot готовится к первой попытке орбитального запуска ракеты Vikram-1 уже 12 июля

Частная компания планирует выйти на темп до одного запуска в месяц после подтверждения надёжности носителя

Индийская частная космическая компания Skyroot Aerospace готовит первый орбитальный запуск собственной ракеты Vikram-1. Носитель уже установлен на стартовой площадке космического центра имени Сатиша Дхавана — главного индийского космодрома, а старт запланирован в период с 12 июля с резервными окнами до 4 августа.

Миссия получила название Aagaman и станет прежде всего испытательным полётом ракеты-носителя, полностью разработанной частной компанией в Индии. Во время запуска Vikram-1 должна вывести на низкую околоземную орбиту высотой около 450 км несколько кубсатов и дополнительную полезную нагрузку индийских и зарубежных заказчиков. Целевая орбита будет иметь наклонение 60 градусов.

Главная задача миссии — получить данные о работе всех систем ракеты непосредственно во время полёта. По словам основателя и генерального директора Skyroot Павана Кумара Чанданы (Pawan Kumar Chandana), эти данные помогут проверить расчёты и улучшить последующие версии носителя для создания коммерческой программы регулярных запусков.

Vikram-1 представляет собой четырёхступенчатую ракету: первые три ступени используют твёрдое топливо, а верхняя ступень оснащена жидкостным двигателем для точного вывода нагрузки на орбиту. Носитель рассчитан на доставку до 350 кг груза на низкую околоземную орбиту. Часть технологий ракеты ранее была проверена во время суборбитального запуска аппарата Vikram-S в 2022 году.

Фото: Skyroot Aerospace

После выхода Vikram-1 на службу Skyroot планирует быстро увеличить частоту запусков. В компании рассчитывают провести ещё до двух запусков этой ракеты в 2026 году, а в первом квартале 2027 года представить модернизированную версию Vikram-1U с дополнительными боковыми ускорителями. Она сможет выводить до 550 кг на низкую околоземную орбиту.

Skyroot заявляет, что уже располагает производственными возможностями для выпуска одной ракеты в месяц после подтверждения надёжности Vikram-1 и Vikram-1U.