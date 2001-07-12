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    12 июля 2001

    Gainward против Procardex: судебный иск удовлетворен:

    23:44

    5 Гб микровинчестеры от Toshiba:

    23:19

    CD-R диски от Acer:

    22:43

    Lite-ON и JVC: еще одно совместное предприятие:

    16:02

    Будущее энергонезависимой памяти глазами Intel:

    15:38

    Новая "скоростная" память DDR SDRAM от Samsung:

    14:50

    Новые платы на КТ266 от AOpen:

    14:30

    Встречайте: Acer MiniRW 6424MU – в России:

    14:13

    CD аудио плеер iPAQ PCD-1 от Compaq:

    13:14

    1,4 ГГц и 1,5 ГГц Intel Xeon – в продаже:

    12:55

    Handspring снизила цены на четыре модели Visor:

    11:23

    Война браузеров закончена?:

    11:10

    Hercules Prophet3 на GeForce3: финальная версия:

    10:35

    Motorola: второй квартал тоже убыточный:

    10:26

    Начинка для будущих PDA:

    10:14

    Sony начала выпуск DVD плееров в Европе:

    00:48

    NEC и TSMC: 0,10 мкм - к началу 2003 года:

    00:44

    Dell заказала платы под Socket 478/Pentium 4 у Asustek:

    00:37

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