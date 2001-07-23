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    23 июля 2001

    16x CD-RW привод CRW1632 от AOpen:

    23:46

    75 Гб флэш-винчестеры от BitMicro:

    23:36

    USB 2.0 контроллер для PC/Mac от Addonics:

    23:12

    Три новых оптических дисковода от LG Electronics:

    18:05

    Intel: роадмэп серверных процессоров:

    17:26

    Gigabit Ethernet конвертер GT-902 от Planet:

    17:11

    Камера начального уровня EZ Digital 1.3 от Kyocera:

    16:33

    "Боксовые" 100 Гб винчестеры Maxtor 4W100H6!:

    15:45

    Карта CMXVT на MX400 от Powercolor:

    15:10

    Новые модели в семействе Hewlett Packard Omnibook 500:

    14:54

    AX4BS - Socket 478 P4 плата от AOpen:

    13:57

    Motorola начинает продажи комплектующих:

    13:23

    SGI переходит на Itanium?:

    12:47

    Ноутбук на Crusoe от Casio:

    11:57

    ASUS начала поставки A7V266:

    11:25

    Новые MP3 плееры от Philips:

    03:26

    Ericsson: убытки в $498 млн.:

    02:08

    ESS представила интегрированные DVD чипы:

    00:56

    Сетевой USB мини-адаптер:

    00:39

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