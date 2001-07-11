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    11 июля 2001

    Intel Fab 11X по выпуску чипов на 300 мм пластинах:

    22:55

    100 Гб винчестер – теперь и от Western Digital:

    21:44

    Hynix все же решилась принять меры...:

    15:05

    Tyan Thunder K7 прошла сертификацию Microsoft WHQL:

    14:37

    Compaq представила 1 ГГц системы AlphaServer:

    14:20

    Погладьте FingerBoard...:

    13:38

    Creative начала поставки плеера NOMAD IIc в Россию:

    13:08

    Цветной лазерный А3 принтер Casio SPEEDIA N4-614:

    12:24

    ICIS-LOR, TICE, DRAM: немного статистики:

    11:27

    Intel приостановила поставки 900 МГц Pentium III Xeon:

    11:04

    1 ГГц Duron – в понедельник?:

    10:51

    Внешний FireWire 16" CD-RW привод от TDK в продаже:

    10:09

    Клавиатура для Palm V:

    09:51

    Плата на VIA KT266 окончательно одобрена AMD:

    04:44

    Обновленная GeForce3 карта от Leadtek:

    04:26

    24х привод CD-RW от CenDyne:

    03:47

    Kodak и LSI продвигают Kodak Picture CD для DVD плееров:

    03:32

    Ноутбук TransPort XT от MicronPC:

    03:09

    Пополнение в линейке 21" CRT мониторов от Hitachi:

    02:45

    Вышла спецификация DDCD v1.0:

    00:57

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