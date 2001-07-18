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    18 июля 2001

    Новый CLIE PEG-N600C от Sony:

    15:03

    MWNY 2001: дебют Half Keyboard x2:

    14:43

    ATI анонсировала версию карты RADEON VE под Mac:

    14:24

    Принтер - от Kyocera, дизайн - от Porsche:

    14:10

    ICIS-LOR, TICE, DRAM, среда: немного статистики:

    13:21

    Миниатюрная антенна для IMT-2000 от Matsushita:

    12:48

    Модули памяти WinFast PC150 от Leadtek:

    12:38

    Студия CDX-1 DiscLabот Roland:

    12:10

    SONY VAYO на 1,13 ГГц Mobile Pentium III-M:

    05:25

    Двухпроцессорная P3TDDE от SuperMicro:

    04:39

    8 см CD-R плеер MP3 Hunter 3:

    04:26

    Новый 17" TFT LCD монитор от Samsung:

    03:54

    Почему винчестер?:

    03:25

    Технология Solar от Motorola:

    03:20

    Сколько излучает ваш Ericsson?:

    02:41

    Intel, второй квартал: осталось 6%:

    02:12

    Apple Computer: $61 млн. прибыли за прошедший квартал:

    01:44

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