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    9 июля 2001

    Новая версия ICH2:

    23:26

    Лазерный принтер по цене менее $200 от Lexmark:

    23:05

    Подробности о Ericsson Т60D:

    22:49

    Новый CD-RW привод SlimLine от Plextor:

    22:31

    Новый Stylus C80 от Epson:

    22:16

    DMR E-20: новый DVD-RAM рекордер от Matsushita:

    16:40

    UMAX выпустила сканер Astra 4400:

    16:05

    AN11 - новая плата от FIC на КТ266:

    15:42

    Линейка ноутбуков от NEC c 15,3" дисплеями:

    14:44

    M-Systems удвоила емкость 2,5" IDE флэш-дисков:

    13:28

    Новые коробки под платы МХ200/МХ400 от Yuan:

    12:49

    Технология Yellowstone от Rambus будет представлена в сентябре:

    12:35

    PDA от NEC под Windows CE:

    10:57

    Sony отзывает мобильные телефоны. На $95,5 млн.:

    10:21

    Принт-сервер CheetahPrint от Accton:

    10:03

    PCI карта USB 2.0 от Aten:

    09:47

    LG.Philips Displays – официально:

    09:29

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