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    24 июля 2001

    "Цифровая сделка" Matsushita и Leica:

    20:45

    Каков предел оптического "разрешения" глаза?:

    19:30

    Microsoft открыла исходный код Windows CE:

    18:48

    Формат DVD: продано более 20 млн. плееров:

    18:23

    DVD Forum: "решительные" меры против "разлоченных" плееров:

    17:18

    Новые кулеры от Titan:

    16:41

    Maxtor: пополнение в семействе NAS-серверов:

    14:24

    Новый суперкомпьютер NASA для изучения климата:

    13:46

    1,1 Гб и 1,6 Гб винчестеры CF Type II от RiTDATA:

    13:22

    Двухпроцессорная плата SDVIC на VIA Pro266 от Rioworks:

    12:48

    MD плеер MZ-R909 с режимом LP от Sony:

    12:03

    Спецификации чипсета SiS645 + SiS961 под процессоры Pentium 4:

    11:19

    PalmOS будет портирована на системы с ARM-процессорами (обновление):

    10:44

    Плата SY-K7V DRAGON от Soyo:

    10:21

    PX-W2410TA - 24х CD-RW привод от Plextor:

    01:52

    Аудиочип с интегрированным SD интерфейсом от Toshiba:

    01:37

    Intel: роадмэп мобильных чипсетов:

    01:17

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