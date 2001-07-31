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    31 июля 2001

    Inspiron 8100 на 1,13 ГГц Pentium III-M от Dell:

    21:51

    Compaq: результаты за II квартал 2001:

    21:16

    Внешний ТВ-тюнер XCLAIM TV USB EDITION от ATi для Mac:

    17:17

    Дрезденская AMD Fab 30 выпустила 10-миллионный Athlon:

    16:25

    Двухдиапазонный GSM телефон с GPS от Benefon - в продаже:

    15:52

    Ждем массового производства 2 Гбит FC-маршрутизаторов:

    14:38

    Новый копир OKI С7000 CCS:

    14:04

    Плата на SiS735 от Jetway:

    13:59

    ... и еще раз о VIA Nehemiah:

    13:57

    Изменения в маркировке Pentium4/Xeon:

    13:56

    Беспроводная сеть от Compex:

    13:49

    Сетевой USB-кабель от Prolific:

    13:49

    Intel снимает с производства процессоры...:

    13:47

    Серверы на VIA C3/VIA Apollo Pro266 от NEXCOM:

    13:44

    Tandberg теперь сама делает SDLT-накопители:

    13:23

    TI и Sun освоили "медные" UltraSparc III:

    13:15

    Новое лицензионное соглашение Intel и ARM:

    12:50

    Новая стратегия Samsung System LSI:

    12:26

    Intergraph судится с Intel по поводу Itanium:

    11:58

    Новые сканеры от Hewlett Packard:

    11:01

    3GIO: голосование отложено:

    10:36

    NVIDIA опровергла слухи о задержке nForce:

    00:57

    По поводу двухпроцессорности C3: увы...:

    00:41

    Мобильный чипсет с UltraSavage от S3/VIA:

    00:20

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