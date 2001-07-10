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    10 июля 2001

    Новый 18,1"ЖК дисплей Silicon Graphics F180:

    23:54

    Новый CD-RW привод PCRW2010 от Philips:

    23:45

    1,1 ГГц AMD Morgan?:

    23:18

    Плата SL-EP2+ с поддержкой Tualatin от Soltek:

    23:09

    Материнские платы на KT266 от Fujitsu-Siemens:

    22:47

    BIOS для NVIDIA nForce пишет AMI:

    22:27

    CD-R диски от Ricoh: в радуге цветов меньше...:

    15:03

    IrDA - USB адаптер:

    14:41

    CD-RW привод CR 4808 TE от Mitsumi:

    14:21

    193 нм ArF сканер для производства 300 мм пластин от ASML:

    13:14

    Фанатам Coca-Cola посвящается...:

    12:59

    TFD-LCD дисплеи от Seiko Epson:

    12:29

    Новая серия акустики от AOpen:

    11:42

    Новый привод CRW2100-C от Yamaha:

    10:52

    TSMC и UMC: результаты за июнь:

    10:29

    Epson лицензировала ядро ARM720T:

    10:07

    Ritek, CMC: июнь отработан неплохо:

    09:52

    Новая карта MX400-VIVO 32 от MSI:

    09:21

    Финансовые успехи ALi:

    01:36

    P4: новости с Тайваня:

    01:23

    Внутренний DVD-RAM/R привод от Matsushita:

    01:01

    Автомобильный MP3 CD плеер от Kenwood:

    00:03

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