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    6 июля 2001

    "Мармеладная" акустика от Jazz Speakers:

    22:11

    Стационарный MP3 аудио компонент от Onkyo:

    21:08

    VIA C3 меняет цвет:

    20:13

    Адаптер USB - IDE/ATA/ATAPI:

    18:51

    Intel придет на рынок систем хранения?:

    18:18

    WAITEC представила 24x CD-RW привод Megalus:

    18:06

    SDRAM i845 плата J-I401R-LN от Jetway:

    17:29

    TUA266 на чипсете Aladdin Pro 5 от ASUS:

    17:16

    Еще один 300 мм проект Intel: Калифорния:

    16:57

    Как добавить "мощи" USB?:

    12:08

    AMD, второй квартал: минус 17%:

    11:38

    Новые флэш-продукты от Samsung:

    11:06

    2,3 Гб GIGAMO привод от Fujitsu:

    02:45

    Фоточасы от Casio:

    02:01

    VERTO GeForce3 от PNY Technologies:

    01:37

    5.1 акустические системы от KINYO:

    01:04

    SONY UPX-C21: фото на паспорт? Пожалуйста!:

    00:38

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