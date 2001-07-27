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    27 июля 2001

    О новом степпинге процессоров Athlon:

    21:33

    Новое решение в системе сбора данных от компании ADLINK:

    20:45

    DDR, перспективы, планы:

    20:11

    Новый CD-RW cd24ri от Hewlett Packard:

    19:26

    AMD: планы выпуска мобильных процессоров:

    19:06

    Сегодня - день сисадмина!:

    18:43

    StorageTek судится с ADIC из-за менеджеров-перебежчиков:

    18:32

    $45 за Registered 256 Мб PC2100 DDR DIMM?:

    18:28

    Разгони свой PowerMac G4 Quicksilver:

    18:25

    Bluetooth от Motorola:

    11:06

    Цифровая видеокамера PV130 от Canon:

    05:18

    Alcatel - убытки продолжаются:

    04:27

    Powerchip переходит на 0,16 мкм:

    04:23

    Micronas будет поставлять аудио-кодек для XBox:

    04:20

    3G чипсет от Qualcomm:

    04:18

    Модем для Palm m500:

    04:16

    Agere, итоги за финансовый квартал:

    04:10

    NVIDIA: NForce - 10% от оборота компании в 2002 году:

    02:31

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