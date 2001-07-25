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    25 июля 2001

    Visor читает тексты:

    20:05

    Технология компрессии системной памяти от IBM и ServerWorks:

    20:01

    Новый 50-дюймовый PDP монитор от Pioneer:

    19:50

    Недорогая печатная система Platinum от Indigo:

    19:42

    Плата P6IEMT на i815E B-Step от ECS:

    19:29

    DVD-R и DVD-RW диски от Pioneer подешевели:

    19:15

    ...и еще один супертонкий: Solo 3450 от Gateway:

    18:04

    Новый Mebius от Sharp:

    17:42

    Экономичная двухпроцессорная плата на AMD 760 MP от TYAN:

    17:23

    DDR чипсет VIA P4X266 будет дешевле на 25%-35% чем i845?:

    17:19

    Новый 4-канальный ATA RAID контроллер от Promise:

    17:11

    Двухпроцессорная NEX 6620А на VIA Apollo PRO 266 от Nexcom:

    12:36

    PCI-V7100PRO: PCI карта на МХ400 от ASUS:

    12:11

    DRAM: ICIS-LOR, TICE, статистика:

    11:43

    Panasonic GPRS: только к началу 2002:

    11:11

    USB считыватель флэш-карт CompactFlash от Lexar:

    10:51

    Сформирован HyperTransport Technology Consortium:

    10:31

    Новые варианты 185 Мб CD-R и CD-RW дисков от Memorex:

    10:12

    Стереоколонки от Aiwa с интерфейсом USB:

    09:37

    Gigabyte: большие надежды на рост популярности Pentium 4:

    09:23

    Microsoft запустила Stinger в Sendo:

    09:00

    Как звонит ваш мобильник?:

    08:33

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