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    17 июля 2001

    Dual Tualatin серверные системы от Dell?:

    23:14

    AMD снижает цены и откладывает выпуск нового Duron:

    22:29

    Плата 7SID на чипсете SiS735 от Chaintech:

    14:25

    EP-4T2A на i850 от EPoX:

    14:00

    EPoX: планы на 3-й квартал:

    13:33

    MWNY 2001: принтер для печати на CD-R от Trace Affex:

    12:50

    Спецификации Mitsumi CR-4808TE:

    12:33

    Micron закручивает гайки на рынке DDR памяти:

    12:09

    Fujitsu продаст фабрику AMD?:

    11:33

    MWNY 2001: Boa FireWire DVD-RW привод от EZQuest:

    11:08

    Снижение цен на Handspring VisorPhone:

    05:53

    Автомобильный МР3 плеер от Audiovox:

    05:42

    128 Мб флэш-карта формата SD от I-O DATA:

    05:07

    Об интегрированных чипсетах под Pentium 4:

    04:52

    Первый 64-битный Itanium-сервер ProLiant от Compaq:

    04:14

    Внешний USB 2.0 CD-RW привод от I-O DATA:

    03:49

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