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    3 июля 2001

    Ноутбук Acer TravelMate 610 со считывателем смарт-карт:

    23:53

    SPECTRA X20 на GeForce3 от Canopus – в продаже:

    22:49

    Plextor PX-W2410A - официально:

    21:50

    VIA C3 – в серверах?:

    21:38

    Palm-клон?:

    21:12

    Новые корпуса от Enermax:

    20:59

    3G от NTT DoCoMo: стабильность достигнута:

    20:52

    LDR-214AK – новый DVD-R/RW привод от Logitec:

    20:33

    T94 – ноутбук с МР3 плеером от ASUS:

    19:45

    MIPS: минус 45% - 50% по сравнению с предыдущим кварталом:

    09:53

    SY-TISU – плата от SOYO с поддержкой Tualatin:

    09:42

    PleXWriter 24/10/40A: скоро в продаже:

    09:29

    Военный PlayStation2?:

    09:02

    GSM телефоны для Alcatel будет выпускать Flextronics:

    08:46

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