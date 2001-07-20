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    20 июля 2001

    "Дело в волшебных пузырьках", или о 3D звуке для мобильников:

    23:45

    Game Cube от Matsushita появится в ноябре:

    23:05

    KK266Plus от Iwill: с технологией SuperAudio:

    22:49

    Seagate: финансовые итоги прошедшего квартала:

    22:17

    Agfa отказывается от выпуска недорогих сканеров и камер?:

    22:10

    Epson Perfection 2450 PHOTO - первый сканер с интерфейсом USB 2.0:

    21:12

    А вот и Desktop 1,2 ГГц Tualatin!:

    15:57

    SL-85SD - вариант от Soltek на i845:

    15:22

    Дебют мобильных телефонов с LT Polysilicon TFT LCD экранами:

    14:28

    VIA представила чипсет для 8+2G Ethernet коммутаторов:

    13:00

    MSI: двухпроцессорные платы на AMD762 + VIA686B выпускаться не будут!:

    12:27

    Плата K7SEM на SiS 735 от ECS:

    11:33

    KG7-Lite - облегченный вариант KG7-RAID от ABIT:

    11:03

    Роадмэп чипсетов под Pentium 4:

    10:16

    GSM/GPRS решение от Conexant выбрано Samsung:

    01:21

    Sendo выходит на азиатский рынок с телефоном D800:

    01:11

    Двхпроцессорная плата J-953AS на Pro266T от Jetway:

    00:48

    Ноутбук Open Book 1735 от AOpen:

    00:26

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