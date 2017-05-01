Программа для удаленного управления TeamViewer 12

Немецкая компания Team GmbH хорошо известна в России своим продуктом TeamViewer, позволяющим осуществлять удаленное управление различными устройствами: компьютерами, смартфонами и планшетами. Не так давно компания выпустила TeamViewer 12, на который мы с вами и посмотрим.

Для начала пройдемся по основным нововведениям двенадцатой версии.

TeamViewer 12: что нового?

Удаленный QuickStep. Новая версия TeamViewer наверняка понравится тем, кому часто приходится оказывать помощь начинающим пользователям. В меню «Действия» вы сможете быстро получить доступ к таким параметрам, как «Панель управления», «Диспетчер задач», удаленная перезагрузка компьютера, выключение компьютера и многое другое.

Вкладки удаленного управления для MacOS. Двенадцатая версия Teamviewer поддерживает новую технологию вкладок, которая доступна всем пользователям MacOS Sierra.

Уведомления о заявках на обслуживание. Вы всегда сможете быстро отреагировать на всплывающие уведомления, как в Windows, так и в OS X. (Только лицензия Business и выше.)

Удаленный стикер. Теперь техническая поддержка может оставить на компьютере пользователя уведомление о том, что его компьютер был на техобслуживании.

Быстрый доступ к Microsoft One Drive. В TeamViewer 12 у вас всегда будет быстрый доступ к файлам, которые находятся в вашем онлайн-хранилище. К сожалению, другие облачные хранилища (такие как Dropbox и Google Диск) в настоящее время не поддерживаются разработчиками. Кроме того, быстрый доступ в хранилище Microsoft осуществляется только для обладателей лицензий Premium и выше.

Соединение с высокой кадровой частотой. В TeamViewer 12 частота обновления картинки удаленного сеанса увеличилась до более чем 60 кадров в секунду, что вполне комфортно для редактирования видео или фото.

Более быстрая передача файлов. Разработчики уверяют, что в TeamViewer 12 между соединенными компьютерами файлы передаются со скоростью до 200 МБ/с.

Панель индикаторов устройств. При помощи панели индикаторов устройств вы всегда сможете получить информацию о том, насколько заряжен аккумулятор управляемого удаленно устройства, а также другие важные параметры

Удаленные подключения с одного мобильного устройства к другому. Теперь TeamViewer позволяет осуществлять межплатформенное удаленное управление и показ экрана для устройств, управляемых Android, iOS и Windows Phone.

Принцип работы TeamViewer и сравнение версий

TeamViewer работает следующим образом: когда вы устанавливаете приложение и запускаете его, вашему устройству назначается персональный идентификатор и пароль для подключения. Если вы планируете использовать платную версию программы, вам понадобится учетная запись на сайте разработчика. Там же вы сможете и приобрести программу.

Business Premium Corporate Лицензия для отдельного пользователя Многопользовательская (плавающая) лицензия Многопользовательская (плавающая) лицензия Управление устройством Управление устройствами и пользователями Управление устройствами и пользователями Настраиваемые пользовательские модули Настраиваемые пользовательские модули Настраиваемые пользовательские модули Конференции и демонстрации Конференции и демонстрации Конференции и демонстрации Подключение ПК к ПК, мобильного устройства к ПК Подключение ПК к ПК, ПК к мобильному устройству, мобильного устройства к ПК, мобильного устройства к мобильному устройству и к смарт-устройствам Подключение ПК к ПК, ПК к мобильному устройству, мобильного устройства к ПК, мобильного устройства к мобильному устройству и к смарт-устройствам

Отчет о пользовательских подключениях Отчет о пользовательских подключениях и подключениях к устройству

1 канал (одновременный пользователь) 3 канала (одновременных пользователя)

Доступны дополнительные каналы (за дополнительную плату) Доступны дополнительные каналы (за дополнительную плату)



Массовая установка



12 месяцев первоочередного обслуживания 29 990 59 200 99 900

Почитать подробнее о различиях между разными типами лицензий можно на сайте программы.

Стоит отметить, что покупать лицензию на TeamViewer нужно только в том случае, если вы планируете использовать его в своей организации и осуществлять с его помощью техническую поддержку — во всех остальных случаях вам вполне хватит бесплатной версии. Так что для того, чтобы оказать удаленную помощь с компьютером или смартфоном вашей любимой бабушке, совершенно не обязательно покупать лицензию.

Тестирование связок различных устройств

ПК—Android

При помощи TeamViewer 12 вы сможете управлять своим смартфоном на Android удаленно, для этого достаточно ввести логин и пароль. Мы протестировали работу данной функции на примере связки Windows PC — Samsung Galaxy S7 Edge. Управляя с PC, вы сможете делать на вашем смартфоне все, что угодно: устанавливать и удалять приложения, просматривать список контактов, настраивать телефон. Интерфейс программы работает достаточно плавно, без «рывков». При переходе, например, из одного меню смартфона в другое с помощью компьютера иногда наблюдаются графические артефакты, но они некритичны и в целом не влияют на работу.

iOS—ПК

Еще одной, несомненно удобной функцией TeamViewer является удаленный доступ к компьютеру при помощи iPad или iPhone. Конечно, поиграть таким образом в «Ведьмак 3» или GTA V у вас не получится, но посмотреть какой-нибудь документ, набрать текст или отправить документ себе на почту — вполне. Также можно монтировать видео и работать с фотографиями — последние версии Adobe Premier и Adobe Photoshop запускаются без каких бы то ни было проблем.

Mac—ПК, ПК—Mac

С помощью TeamViewer 12 вы сможете удаленно управлять вашим компьютером на базе macOS, сидя за вашим рабочим ПК. За время тестирования нам не удалось выявить никаких существенных недочетов: как на Mac, так и на PC все работает достаточно плавно и корректно. Так что если вам нужно быстро передать какой-нибудь файл с вашего MacBook на домашний компьютер или обратно, TeamViewer сможет вам в этом помочь.

iOS—Android

Одно из наиболее интересных нововведений TeamViewer 12 — управление одним мобильным устройством при помощи другого. Мы решили подойти к задаче творчески: в качестве «подопытного» у нас выступил Samsung Galaxy S7 Edge, а управляли мы им при помощи iPad Air 2. К сожалению для нас, TeamViewer здесь выступил не столь удачно: интерфейс постоянно «дергался», управлять смартфоном было достаточно тяжело. Нам не понравилось, что программа не масштабируется на экране iPad и показывается «в окошке».

Android—Android

Здесь в качестве «главного» смартфона выступил Samsung Galaxy S7 Edge, а управляли мы смартфоном Samsung Galaxy S5. В целом к режиму Android—Android никаких претензий нет, перелистывание рабочих столов осуществляется достаточно плавно, артефактов при переходе из одного меню в другое и обратно замечено не было.

Работа через сотовые сети

Поскольку двенадцатая версия TeamViewer способна работать с мобильными устройствами, было бы логично проверить ее работу и при соединении через сотовые сети. Поэтому пойдем по порядку:

4G/LTE : Как и ожидалось, управлять удаленным устройством через LTE достаточно комфортно. Рабочие столы и меню листаются плавно, никакого дискомфорта с таким соединением не чувствуется.

: Как и ожидалось, управлять удаленным устройством через LTE достаточно комфортно. Рабочие столы и меню листаются плавно, никакого дискомфорта с таким соединением не чувствуется. 3G : Для 3G характерно практически все то же, что и для LTE.

: Для 3G характерно практически все то же, что и для LTE. Edge: А вот здесь, как и ожидалось, об удаленном управлении через сотовую сеть можно забыть. Все действия происходят достаточно медленно, с «рывками», и в целом работать через Edge очень неудобно. К счастью, хотя в настоящее время в России еще встречаются зоны, где работает только Edge, их с каждым годом становится все меньше.

Итог

TeamViewer 12 — хорошее программное обеспечение для удаленного управления устройствами. Вы сможете оказать помощь пользователям практически с любого устройства, для соединения достаточно лишь установить нужное приложение. Как мы уже упоминали выше, вам совершенно не обязательно покупать лицензию, если вы планируете использовать TeamViewer только для личных целей. Цена же для организаций является, на наш взгляд, вполне демократичной, за такой продукт можно и нужно платить. Разумеется, TeamViewer не лишен недостатков, но при всем при этом на данный момент у программы нет достойных конкурентов.

Плюсы:

интуитивный интерфейс, с которым легко разобраться

стабильная работа версий как для десктопных, так и для мобильных ОС

возможность бесплатного некоммерческого использования

Минусы: