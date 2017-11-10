Обзор игрового ноутбука Asus ROG GX800VHK с жидкостной системой охлаждения, возможностью разгона и непревзойденной производительностью

В прошлом году мы рассматривали ноутбук Asus ROG GX700VO, который на тот момент был одним из самых производительных ноутбуков на рынке. Но ему на смену пришла еще более производительная модель Asus ROG GX800VHK с двумя видеокартами Nvidia GeForce GTX 1080 в режиме SLI и процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) с разблокированным коэффициентом умножения. Как и ранее, в комплекте поставляется док-станция с системой жидкостного охлаждения.

Итак, познакомимся с этим «стационарным» ноутбуком подробнее.

Комплектация и упаковка

Ноутбук Asus ROG GX800VHK, как и его предшественник Asus ROG GX700VO, поставляется в комплекте с пластиковым чемоданом на четырех колесиках, с выдвижной ручкой и кодовым замком. На чемодане имеется принт с логотипом Asus ROG и надписью «The choice of champions» («Выбор чемпионов»).

Причем если ранее в чемодан укладывался и ноутбук, и жидкостная система охлаждения, что было очень удобно, то теперь в чемодане, в прокладках из вспененного пластика, лежат только жидкостная система охлаждения и адаптер питания мощностью 330 Вт (19,5 В; 16,9 А) для этой системы охлаждения.

Сам же ноутбук поставляется в отдельной картонной коробке, а для его переноски предназначен отдельный рюкзак (к сожалению, у нас этого рюкзака не было).

Кроме чемодана и жидкостной системы охлаждения с адаптером питания, в комплект поставки ноутбука входит еще один адаптер питания мощностью 330 Вт (уже для самого ноутбука), игровая мышка серии Asus ROG, подключаемая выносная антенна для Wi-Fi-модуля, краткое руководство пользователя и гарантийный талон.

Конфигурация ноутбука

Судя по информации на сайте производителя, конфигурация ноутбука Asus ROG GX800VHK может быть немного разной: модели данной серии могут различаться объемом оперативной памяти.

В нашем случае конфигурация ноутбука Asus ROG GX800VHK была следующей:

Asus ROG GX800VHK Процессор Intel Core i7-7820HK Чипсет Intel CM238 Оперативная память 64 ГБ DDR4-2800 (4 × 16 ГБ) Видеоподсистема 2 × Nvidia GeForce GTX 1080 в режиме SLI (2 × 8 ГБ GDDR5) Экран 18,4 дюйма, 3840×2160, IPS, матовый, с антибликовым покрытием и технологией G-Sync Звуковая подсистема Realtek ALC286 Накопитель 3×NVMe SSD 512 ГБ в RAID 0

(Samsung MZVKW512HMJP, разъем M.2, PCIe 3.0 x4) Оптический привод нет Картовод MMC/SD/SDHC/SDXC Сетевые интерфейсы Проводная сеть Realtek RTL8168/8111 Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.1 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) 3/0 USB 3.1 (Type C) 1 Thunderbolt 3.0 есть (Type C) HDMI 2.0 1 Mini-DisplayPort 1 RJ-45 есть Микрофонный вход есть Выход на наушники есть Линейный вход нет Линейный выход нет Устройства ввода Клавиатура механическая с блоком NumPad и подсветкой Тачпад двухкнопочный тачпад IP-телефония Веб-камера HD (1,3 Мп) Микрофон есть Аккумулятор 71 Вт·ч, несъемный Габариты 458×338×45 мм Масса ноутбука без блока питания 5,7 кг Масса док-станции 4,7 кг Адаптер питания 2 × 330 Вт (19,5 В; 16,9 А) Операционная система Windows 10 Home (64-битная) Средняя цена виджет Яндекс.Маркет Розничные предложения виджет Яндекс.Маркет

Основой ноутбука Asus ROG GX800VHK является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7820HK в сочетании с мобильным чипсетом Intel CМ238. Процессор Intel Core i7-7820HK имеет номинальную тактовую частоту 2,9 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,9 ГГц. Размер его кэша L3 составляет 8 МБ, а расчетная максимальная мощность — 45 Вт. Этот процессор имеет разблокированный коэффициент умножения, то есть его можно разгонять. Как реализована возможность разгона в варианте ноутбука Asus ROG GX800VHK, мы расскажем далее.

В процессоре Intel Core i7-7820HK имеется встроенное графическое ядро, однако в игровом ноутбуке Asus ROG GX800VHK оно не используется. Все дело в том, что данный ноутбук поддерживает технологию Nvidia G-Sync, которая несовместима с технологией Nvidia Optimus, поэтому переключение между процессорной и дискретной графикой в данном случае невозможно — использовать можно только дискретную графику.

Как уже отмечалось, ноутбук комплектуется двумя видеокартами Nvidia GeForce GTX 1080 с 8 ГБ видеопамяти GDDR5 у каждой.

Для установки модулей памяти в ноутбуке Asus ROG GX800VHK предназначено четыре слота, а максимальный объем памяти, который можно установить, составляет 64 ГБ. В нашем случае в ноутбуке было установлено четыре одинаковых модуля памяти Apacer DDR4-2800 емкостью по 16 ГБ каждый (суммарный объем 64 ГБ). Частота памяти 2800 МГц реализуется через XMP-профиль, который может быть активирован при разгоне системы.

Подсистема хранения данных в ноутбуке представляет собой 3 NVMe SSD-накопителя Samsung MZVKW512HMJP (разъем M.2, интерфейс PCIe 3.0 x4) емкостью по 512 ГБ, которые объединены в RAID-массив уровня 0 (поддержка технологии Intel RST). Суммарный объем RAID-массива составляет 1,5 ТБ.

Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного сетевого адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 8260, который соответствует спецификациям IEEE 802.11a/b/g/n/ac (максимальная скорость 867 Мбит/с) и Bluetooth 4.1.

Кроме того, в ноутбуке имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Realtek RTL8168/8111.

Аудиоподсистема ноутбука Asus ROG GX800VHK основана на HDA-кодеке Realtek ALC286, в корпусе ноутбука размещены четыре динамика, плюс есть два аудиоразъема типа миниджек.

Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой, расположенной над экраном.

Конечно, в ноутбуке имеется несъемный 8-элементный аккумулятор емкостью 71 Вт·ч (4750 мА·ч).

Внешний вид и эргономика корпуса

Внешне ноутбук Asus ROG GX800VHK похож на своего предшественника Asus ROG GX700VO, но он немного больше по размерам (все же экран тут 18,4 дюйма, а у Asus ROG GX700VO — 17,3 дюйма).

Корпус ноутбука выполнен из пластика и металла. Крышка сделана из шлифованного алюминия серебристого, немного с бронзовым отливом, цвета. На крышке красуется зеркальный подсвечиваемый логотип Asus ROG и две подсвечиваемые моддинговые вставки медно-оранжевого цвета.

Крышка ноутбука достаточно жесткая, она почти не прогибается при нажатии. Толщина крышки составляет 10 мм.

Нижняя панель корпуса сделана из пластика серебристого цвета, стилизованного под шлифованный металл. На нижней панели расположены вентиляционные сетки, а также имеется полупрозрачная вставка из черного оргстекла (исключительно моддинговый элемент). Для устойчивого положения ноутбука на горизонтальной поверхности на нижней панели есть четыре прорезиненные ножки.

Рамка экрана сделана из матового пластика черного цвета. Ширина рамки с боков составляет 21 мм, сверху — 30 мм, а снизу — 40 мм.

На рамке сверху экрана по центру расположена веб-камера и миниатюрные отверстия двух микрофонов. Снизу — надпись Republic Of Gamers.

Рабочая поверхность, обрамляющая клавиатуру и тачпад, в данном случае составная. По краям слева, справа и сверху она сделана из металла серебристого цвета, а низ рабочей поверхности, как и подложка под клавиатурой, имеет покрытие типа софт-тач.

Клавиатура в этом ноутбуке черная. Подробно о ней, как и о тачпаде, мы расскажем чуть позже.

В верхнем правом углу рабочей поверхности расположена кнопка включения в форме вытянутого треугольника.

В левом углу рабочей поверхности имеется панель из семи отдельных клавиш. Две клавиши регулируют громкость звука, еще одна предназначена для захвата видео с экрана с использованием функции ShadowPlay, есть клавиша для запуска приложения Asus Gaming Center, а еще три предназначены для выполнения макросов.

Светодиодные индикаторы состояния ноутбука расположены на переднем торце слева от тачпада. Всего таких индикаторов пять.

Система крепления экрана ноутбука к корпусу представляет собой две небольшие шарнирные петли.

Такая система крепления позволяет отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 120 градусов. При любом угле отклонения положение экрана фиксируется достаточно жестко.

На левом торце корпуса ноутбука расположены: порт USB 3.0, два аудиоразъема типа миниджек, разъем RJ-45, порт USB 3.1 (Type C), порт Thunderbolt (Type C), видеовыходы HDMI и Mini-DisplayPort, а также отверстие для кенсингтонского замка, разъем питания прямоугольного типа и сетка радиатора для выдува горячего воздуха.

На правом торце имеется еще два порта USB 3.0, слот для SD-карт памяти, разъем для подключения антенны Wi-Fi-модуля и сетка радиатора для выдува горячего воздуха.

По поводу антенны сразу отметим, что ее можно не подключать, все будет работать и без нее. Однако установка антенны позволяет улучшить сигнал (если он слабый) и увеличить площадь покрытия, когда Wi-Fi-адаптер ноутбука переводится в режим точки доступа (такая возможность предусмотрена).

На заднем торце корпуса расположены вентиляционные решетки для выдува горячего воздуха (по бокам), а также коннектор для подключения док-станции. Этот коннектор включает два патрубка для подключения жидкостной системы охлаждения.

Возможности по разборке

Ноутбук Asus ROG GX800VHK можно достаточно просто разобрать. Для этого на нижней панели корпуса необходимо открутить несколько винтиков, часть которых закрыта резиновыми заглушками, и снять саму нижнюю панель.

После этого можно получить доступ к аккумуляторной батарее, двум из трех SSD-накопителей, двум из четырех модулей памяти, модулю Wi-Fi и системе охлаждения. Отметим, что системная плата в ноутбуке двухсторонняя, так что еще один накопитель и два слота для установки модулей памяти расположены с обратной стороны. Но чтобы получить доступ к обратной стороне, нужно снимать клавиатурный блок, а это сделать уже непросто.

Блок жидкостной системы охлаждения

Док-станция с жидкостной системой охлаждения к ноутбуку Asus ROG GX800VHK называется Hybrid Overclocking System (гибридная система разгона). Все дело в том, что при подключении этой системы к ноутбуку происходит автоматический разгон процессора и видеокарты.

Если точнее, то для автоматического разгона нужно еще, чтобы на ноутбуке была установлена утилита Asus Gaming Center.

Подключение ноутбука к внешней системе охлаждения происходит очень просто. Для этого нужно поставить ноутбук на подставку в блоке системы охлаждения, попав металлическими фиксаторами в отверстия в нижней части корпуса. Эти фиксаторы гарантируют правильное расположение ноутбука.

Далее нажимаем на специальный рычаг, находящийся в верхней части блока охлаждения. При этом происходит соединение патрубков системы охлаждения ноутбука и внешнего блока.

Для отсоединения ноутбука от внешнего блока достаточно нажать специальную кнопку.

Отметим, что при подключении внешнего блока охлаждения к ноутбуку вся конструкция становится стационарной в полном смысле этого слова. То есть ноутбук с подключенной внешней системой охлаждения нельзя поднимать и перемещать. Если требуется изменить местоположение ноутбука, то прежде его нужно выключить и отсоединить от внешнего блока охлаждения. Также отметим, что подсоединение ноутбука к системе Hybrid Overclocking System не означает, что ноутбук при этом должен быть отключен от адаптера питания. В режиме с подключенной системой Hybrid Overclocking System задействуются два адаптера питания: и для ноутбука, и для Hybrid Overclocking System.

Устройства ввода

Клавиатура

В игровом ноутбуке Asus ROG GX800VHK используется механическая клавиатура MechTаg, что, несомненно, является большим плюсом.

Имеется отдельный цифровой блок NumPad. Клавиши на клавиатуре — конусного типа (сужаются к верху). Верхняя грань клавиш имеет размер 15×15 мм. Ход клавиши (глубина нажатия) составляет 2,5 мм. Усилие нажатия на клавишу составляет 55 г, а остаточное усилие отщелкивания клавиши — 43 г.

Сами клавиши черные, а все символы на них — белые.

Клавиатура в ноутбуке оптимизирована под нужды геймеров. Клавиши W, A, S, D, которые наиболее часто используются в играх, немного отличаются от всех остальных. Это отличие заключается в том, что у всех клавиш боковые поверхности (окантовка) имеют черный цвет, а у игровых клавиш W, A, S, D боковые поверхности белого (полупрозрачного) цвета.

Как уже отмечалось, клавиатура в ноутбуке имеет настраиваемую RGB-подсветку. С использованием утилиты Asus Gaming Center можно настраивать цвет каждой клавиши и задавать цветовые эффекты (дыхание и т. д.). Настройки подсветки можно сохранять в профиле. Всего можно создавать до трех собственных профилей подсветки.

Кроме того, можно воспользоваться стандартными профилями. Отметим, что на клавишах подсвечиваются только английские буквы, а русские буквы не подсвечены.

Мы бы оценили клавиатуру в ноутбуке Asus ROG GX800VHK как отличную. Она не прогибается при нажатии на клавиши. Кроме того, клавиши слегка подпружинены, и при печати ощущается фиксация нажатия. И конечно же, выделим неповторимый звук механической клавиатуры при печати.

Тачпад

В ноутбуке Asus ROG GX800VHK используется классический двухкнопочный тачпад. По своей форме тачпад не прямоугольный, а трапециевидный. Нижнее основание этой трапеции имеет размер 122 мм, а верхнее — 117 мм (при высоте трапеции 67 мм).

Кнопки тачпада очень большие и удобные. Их высота составляет 21 мм, а глубина нажатия — 2 мм. Кнопки не имеют люфта и хорошо подпружинены.

Сенсорная поверхность тачпада немного заглублена. Чувствительность сенсорной поверхности никаких нареканий не вызывает.

Звуковой тракт

Как уже отмечалось, аудиоподсистема ноутбука Asus ROG GX800VHK основана на НDA-кодеке Realtek ALC286, а в корпусе ноутбука установлены четыре динамика.

Два динамика расположены на скосе нижней панели корпуса слева и справа.

Еще два динамика расположены в нижней части экрана ноутбука.

По субъективным ощущениям, акустика в этом ноутбуке очень хорошая. Уровень громкости вполне достаточный, а звучание насыщенное и объемное.

Для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы прибегли к инструментальному тестированию с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт в ноутбуке Asus ROG GX800VHK получил оценку «Отлично». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ −0,02, −0,20 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −86,8 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 87,0 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0016 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −81,2 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,012 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −81,5 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0092 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо

Экран

В ноутбуке Asus ROG GX800VHK используется IPS-матрица со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Она имеет матовое антибликовое покрытие, а ее диагональный размер составляет 18,4 дюйма. Разрешение экрана — 3840×2160 точек.

Согласно проведенным измерениям, матрица в этом ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения уровня яркости. Максимальный уровень яркости на белом фоне составляет 282 кд/м², а минимальный уровень яркости на белом фоне равен 33 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 2,1.

Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 282 кд/м² Минимальная яркость белого 33 кд/м² Гамма 2,1

Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке Asus ROG GX800VHK покрывает 99,7% пространства sRGB и 93,0% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 140,9% от объема sRGB и 97,0% от объема Adobe RGB. Как видим, цветовой охват очень широкий.

Светофильтры ЖК-матрицы отлично выделяют основные цвета. Спектр широкий, с четко выраженными пиками основных цветов.

Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука Asus ROG GX800VHK стабильна по всей шкале серого (темные области можно не учитывать из-за погрешности измерения) и составляет примерно 8500 K.

Стабильность цветовой температуры объясняется тем, что основные цвета хорошо сбалансированы по всей шкале серого.

Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение не превосходит 6 (темные области не учитываем), что является отличным результатом для данного класса экранов.

Если говорить об углах обзора экрана, то и горизонтальный, и вертикальный углы очень широкие. При взгляде на изображение под углом по горизонтали и по вертикали цвет почти не искажается.

В целом, экран в ноутбуке Asus ROG GX800VHK можно оценить как отличный. Широкий цветовой охват, хорошая точность цветопередачи, широкие углы обзора, матовое покрытие — одним словом, все именно так, как должно быть.

Работа ноутбука в различных режимах

Поскольку подключение внешнего блока жидкостной системы охлаждения фактически меняет режим работы ноутбука, мы провели тестирование как с внешним блоком охлаждения, так и без него. Повторим, что для корректной работы ноутбука необходимо установить утилиту Asus Gaming Center. Именно в этом случае при подключении ноутбука к внешней системе жидкостного охлаждения будет происходить автоматический разгон процессора и видеокарты.

Работа без внешней системы жидкостного охлаждения

Итак, начнем с наших традиционных диагностических тестов. Первоначально рассмотрим работу ноутбука без подключения внешней системы охлаждения.

Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95, а для загрузки видеокарт использовалась утилита FurMark. Мониторинг системы осуществлялся с помощью утилит CPU-Z и AIDA64.

При загрузке процессора тестом Prime95 частота процессора составляет 3,4 ГГц. Температура процессора в этом режиме загрузки увеличивается до 95 °C, а мощность энергопотребления составляет 64 Вт. В этом режиме стрессовой загрузки может наблюдаться троттлинг.

Справедливости ради отметим, что в режиме умеренной загрузки процессора (например, тест Stress CPU из пакета AIDA64) ядра процессора работают на частоте 4,3 ГГц, их температура составляет 70 °C, а мощность энергопотребления составляет 47 Вт.

Что касается видеокарт Nvidia GeForce GTX 1080, то без подключения к блоку внешнего жидкостного охлаждения в режиме их стрессовой загрузки частота GPU составляет всего 1759 МГц, а частота памяти GDDR5 — 1251,5 МГц. Температура GPU составляет 69 °C.

Работа с внешней системой жидкостного охлаждения

Теперь рассмотрим работу ноутбука в режиме подключения к внешней системе жидкостного охлаждения (Hybrid Overclocking System). Как уже отмечалось, если на ноутбуке установлена утилита Asus Gaming Center, то при подключении внешнего блока охлаждения производится автоматический разгон процессора и видеокарты (устанавливается профиль «Экстремальный»).

Процессор разгоняется до частоты 4,4 ГГц. Но в этом режиме при загрузке процессора тестом Prime95 частота процессора опускается и составляет 3,5 ГГц.

Температура процессора увеличивается до 95 °C, а мощность энергопотребления составляет 71 Вт.

Еще раз отметим, что в данном случае речь идет о режиме экстремальной загрузки процессора, которая на практике практически никогда не достигается. В режиме умеренной загрузки (тест Stress CPU из пакета AIDA64) процессор работает на частоте 4,4 ГГц.

В таком режиме загрузки температура процессора составляет 77 °C, а мощность энергопотребления — 48 Вт.

При подключении к блоку внешнего жидкостного охлаждения в режиме стрессовой загрузки видеокарт частота GPU составляет 1898 МГц, а частота памяти GDDR5 — 1300 МГц. Температура GPU составляет 58 °C

Разгон ноутбука вручную

Итак, при подключении внешней системы жидкостного охлаждения происходит автоматический разгона процессора и видеокарты. Однако используя утилиту Asus Gaming Center, можно произвести и ручной разгон системы (попутно отметим, что разгон через BIOS невозможен).

Данная утилита имеет несколько профилей настройки. Ручной разгон системы реализуется через профиль «Вручную».

В этом профиле можно задать коэффициент умножения процессора вплоть до 48, активировать XMP-профиль памяти и увеличить частоту GPU и видеопамяти.

Мы воспользовались ручным режимом настройки, разогнав процессор по максимуму (без изменения частоты BCLK, то есть до частоты 4,8 ГГц). Однако в этом режиме ноутбук работать не смог и даже не запустился.

Производительность накопителя

Как уже отмечалось, подсистема хранения данных в ноутбуке Asus ROG GX800VHK представляет собой RAID-массив уровня 0 из трех SSD-накопителей Samsung MZVKW512HMJP (разъем M.2) с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Утилита ATTO Disk Benchmark определяет максимальную скорость последовательного чтения этого системы на уровне 3,5 ГБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 2,9 ГБ/с. Это очень высокий результат, и можно сказать, что в ноутбуке Asus ROG GX800VHK реализована одна из самых производительных подсистем хранения данных.

Результат тестирования накопителя утилитой CrystalDiskMark примерно такой же: скорость последовательного чтения — 3,5 ГБ/с, а скорость последовательной записи — 3,0 ГБ/с.

Уровень шума

Поскольку ноутбук Asus ROG GX800VHK может использоваться как с внешней жидкостной системой охлаждения, так и без нее, мы провели измерение уровня шума в различных режимах работы ноутбука.

Согласно нашим измерениям, в режиме простоя без подключения к блоку жидкостного охлаждения этот ноутбук практически не шумит: уровень издаваемого им шума составляет всего 17 дБА, то есть сливается с уровнем естественного фона. «Услышать» ноутбук в таком режиме почти невозможно.

В режиме стрессовой загрузки видеокарт без подключения к блоку жидкостного охлаждения уровень шума увеличивается до 40 дБА, что уже довольно громко. При этом ноутбук будет слышно на фоне остальных устройств в типичном офисном помещении. Стрессовая загрузка процессора приводит к еще большему уровню шума — 46 дБА. Правда, если в дополнение к процессору загрузить и видеокарту, то уровень шума уже не изменится.

При подключении ноутбука к блоку жидкостного охлаждения уровень издаваемого системой шума, естественно, возрастает, поскольку к шуму вентиляторов, которые имеются внутри ноутбука, добавляется еще и шум двух вентиляторов, расположенных в блоке жидкостного охлаждения, а также шум, издаваемый помпой.

В результате при подключении ноутбука к блоку жидкостного охлаждения в режиме простоя уровень шума составляет 28,5 дБА, в режиме стрессовой загрузки видеокарт — 44 дБА, а в режиме стрессовой загрузки процессора — 50 дБА. Конечно, при уровне шума 50 дБА тихой систему назвать никак нельзя. При таком уровне шума с ноутбуком лучше работать (играть) в наушниках.

Сценарий нагрузки Уровень шума Без блока охлаждения C блоком охлаждения Режим простоя 17 дБА 28,5 дБА Стрессовая загрузка процессора 46 дБА 50 дБА Стрессовая загрузка видеокарт 40 дБА 44 дБА Стрессовая загрузка процессора и видеокарт 46 дБА 50 дБА

Время работы от батареи

Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана равной 100 кд/м².

Результаты тестирования представлены в таблице.

Сценарий нагрузки Время работы Просмотр видео 1 ч. 44 мин. Работа с текстом и просмотр фотографий 2 ч. 19 мин.

Ожидаемо, время автономной работы у этого ноутбука непродолжительное. Все логично: это игровое решение, которое и не предназначено для нестационарного использования. Аккумулятор тут, скорее, выполняет роль ИБП.

Исследование производительности

Для оценки производительности ноутбука Asus ROG GX800VHK мы использовали нашу методику измерения производительности с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017, а также игрового тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017. Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице.

Мы протестировали ноутбук Asus ROG GX800VHK дважды: один раз без подключения блока жидкостного охлаждения и, соответственно, разгона, а второй раз — с подключенным блоком и с разгоном системы. При разгоне использовался профиль Extreme (профиль по умолчанию, активизирующийся при подключении внешнего блока жидкостного охлаждения).

Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%.

Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) Asus ROG GX800VHK

(без разгона) Asus ROG GX800VHK

(с разгоном) Видеоконвертирование, баллы 100 96,7±0,9 100,5±0,6 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 108,3±1,5 102,0±1,0 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 107,7±1,3 105,7±0,7 Рендеринг, баллы 100 100,4±0,9 105,0±0,4 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 137±4 132,4±0,7 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 249,3±1,5 237,6±1,4 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 223,0±1,5 211,5±1,9 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 114,4±0,5 117,7±0,9 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 113,3±0,8 105,7±0,9 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 393±7 383±6 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0б4 171,5±0,8 169±6 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 529,3±2,9 518,2±1,2 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 237,0±2,5 234,8±0,6 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 91,8±1,1 93,54±0,19 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 561±7 551,7±1,2 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 232±6 228,2±0,3 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 300±6 293,1±1,6 Распознавание текста, баллы 100 102,1±1,2 103,3±0,5 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 433±5 427,9±2,1 Архивирование, баллы 100 104,4±0,6 102,2±0,6 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 87,8±0,5 89,7±0,5 Научные расчеты, баллы 100 102,6±1,0 102,7±1,4 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 371,4±1,3 367,4±1,2 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 226,4±2,1 221,3±1,5 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 33,1±1,3 33,6±2,2 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 115,7±1,7 118,4±1,1 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 289,2±1,0 245,4±1,7 Скорость файловых операций, баллы 100 303±5 298±5 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 22,68±0,24 22,84±0,07 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 30,8±0,5 30,36±0,26 Скорость копирования данных, с 41,5±0,3 9,5±2,4 10,0±0,5 Интегральный результат CPU, баллы 100 101,5±0,4 103,4±0,3 Интегральный результат Storage, баллы 100 303±5 298±5 Интегральный результат производительности, баллы 100 141,0±0,7 142,1±0,7

По интегральному результату в процессорных тестах игровой ноутбук Asus ROG GX800VHK опережает нашу референсную систему на базе процессора Intel Core i7-6700K на 1,5% в режиме без разгона и на 3,4% в режиме разгона. Таким образом, можно сказать, что эти процессоры почти не отличаются друг от друга. А вот за счет очень производительной подсистемы хранения данных по интегральному результату производительности с учетом тестов, зависящих от системного накопителя, ноутбук Asus ROG GX800VHK опережает референсную систему на 41% в режиме без разгона и на 42% в режиме разгона.

Как видим, в плане производительности ноутбук Asus ROG GX800VHK может вполне конкурировать с высокопроизводительными настольными ПК. По интегральному результату его можно отнести к категории самых высокопроизводительных устройств. Напомним, что, согласно нашей градации, при интегральном результате производительности менее 45 баллов мы относим устройства к категории начального уровня производительности, при результате в диапазоне от 46 до 60 баллов — к категории устройств среднего уровня производительности, при результате от 60 до 75 баллов — к категории производительных устройств, а результат более 75 баллов — это уже категория высокопроизводительных решений.

Теперь посмотрим на результаты тестирования ноутбука Asus ROG GX800VHK в играх. Напомним, что экран ноутбука имеет разрешение 4K (3840×2160) и поддерживает технологию Nvidia G-Sync. Кроме того, в ноутбуке две видеокарты Nvidia GTX 1080, а в настройках видеодрайвера можно активировать режим SLI.

Как известно, режим SLI не всегда положительно отражается на производительности в играх. Поэтому мы протестировали ноутбук Asus ROG GX800VHK в играх как при активированном режиме SLI, так и при отключенном. Отметим также, что в некоторых играх недостаточно просто активировать режим SLI в настройках видеодрайвера — нужно выполнить определенные настройки и в самой игре.

Учтем также, что тестировать ноутбук можно как при подключении к СВО, то есть в режиме разгона, так и без. Как видим, различных вариантов тестирования получается довольно много. Мы протестировали ноутбук Asus ROG GX800VHK в играх в следующих режимах:

при отключенной технологии SLI в режиме без разгона

при отключенной технологии SLI в режиме разгона (при подключении к системе водяного охлаждения с профилем Экстремальный)

при активированной технологии SLI в режиме разгона.

Тестирование проводилось в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество. При тестировании использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 385.69, в настройках видеодрайвера принудительно отключалась технология G-Sync.

Результаты тестирования при разрешении 3840×2160 и отключенном режиме SLI без разгона следующие:

Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 55,88±0,16 114,90±0,19 Battlefield 1 52,5±0,5 123,7±0,4 Deus Ex: Mankind Divided 6,063±0,004 49,00±0,30 Ashes of the Singularity 42,5±1,7 78±4 Far Cry Primal 39,05±0,15 55,26±0,17 Rise of the Tomb Raider 19,10±0,14 92,9±1,5 F1 2016 53,9±0,5 86,0±0,9 Hitman (2016) 15,4±1,9 90,84±0,12 Total War: Warhammer 15,8±0,6 94,3±2,3 Dark Souls III 59,82±0,05 59,87±0,26 The Elder Scrolls V: Skyrim 53,0±0,6 59,977±0,004

Результаты тестирования при разрешении 3840×2160 и отключенном режиме SLI в режиме разгона следующие:

Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 62,19±0,21 115,19±0,29 Battlefield 1 55,0±0,3 135,9±0,6 Deus Ex: Mankind Divided 6,44±0,03 53,39±0,25 Ashes of the Singularity 45,66±1,8 80,2±2,7 Far Cry Primal 42,3±0,6 60,2±1,2 Rise of the Tomb Raider 21,00±0,10 101,3±1,3 F1 2016 58,8±0,5 94,5±0,4 Hitman (2016) 17,15±0,19 100,59±0,21 Total War: Warhammer 17,2±0,5 101,7±1,5 Dark Souls III 59,81±0,3 50,78±0,6 The Elder Scrolls V: Skyrim 54,37±0,10 59,98±0,20

Результаты тестирования при разрешении 3840×2160, активированном режиме SLI и при разгоне следующие:

Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 107,07±0,05 114,9±0,3 Battlefield 1 55,3±0,3 199,1±0,6 Deus Ex: Mankind Divided 11,96±0,22 65,2±0,5 Ashes of the Singularity 57,2±0,9 83,7±1,2 Far Cry Primal 63,4±0,8 88,6±1,82 Rise of the Tomb Raider 36,7±0,8 114,5±1,7 F1 2016 58,9±0,7 94±3 Hitman (2016) 17,2±1,4 99,5±0,7 Total War: Warhammer 32,6±0,9 170,2±2,7 Dark Souls III 59,58±0,3 50,9±0,6 The Elder Scrolls V: Skyrim 54,63±0,07 59,98±0,04

Для удобства приведем также результаты тестирования на диаграммах:

Как видно по результатам тестирования, при настройках игр на максимальное качество одна видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 в некоторых играх не вытягивает разрешение 4K. Не помогает тут ни разгон, ни добавление второй видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 в режиме SLI. Как мы уже отмечали, далеко не все игры нормально поддерживают данный режим, то есть способны продемонстрировать более высокие результаты в режиме SLI. Мы бы даже сказали, что режим SLI в играх — это в большей степени маркетинговая уловка, нежели эффективный способ увеличения производительности. И если одна видеокарта с игрой не справляется, то добавление второй, как правило, мало что меняет.

Однако немного корректируя настройки игр, можно добиться комфортной скорости без существенного ухудшения качества отображения при разрешении 4K.

Конечно же, ноутбук Asus ROG GX800VHK можно отнести к самым высокопроизводительным игровым решениям, то есть более производительного решения попросту не существует.

Выводы

Вообще говоря, к категории ноутбуков Asus ROG GX800VHK относится весьма условно. Это настольный, стационарный ПК, ориентированный на работу от электрической сети. Причем по уровню производительности в различных ресурсоемких приложениях и играх этот компьютер даст фору многим производительным настольным ПК.

Asus ROG GX800VHK хорош всем, кроме своей стоимости. А стоимость у него такая, что позволить себе этот ноутбук могут разве что избранники народа, которые сами себе назначают зарплату: он стоит 495 тысяч рублей. Впрочем, не будем о грустном. Это имиджевое решение, которое, конечно же, не предназначено для массовых продаж. Естественно, возникает вопрос: зачем выпускать ноутбук, который практически невозможно продать? Ответ простой: хотя бы просто для того, чтобы сказать, что мы можем даже это.

Учитывая неповторимый дизайн и непревзойденную производительность, мы решили присудить ноутбуку Asus ROG GX800VHK нашу редакционную награду Original Design.