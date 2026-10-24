Пользователи просили Xiaomi, и Xiaomi наконец-то услышала. Новый Redmi Book 2027 получит клавиатуру с цифровым блоком и даже сменную память ⁠ 1

Xiaomi представит новые ноутбуки Redmi Book 2027 27 октября. Новинки получат процессоры Intel Core актуального поколения, аккумуляторы ёмкостью 72 Вт·ч и обновлённые корпуса. Производитель ориентирует устройства прежде всего на мобильную работу и офисные задачи, то есть на dGPU можно не рассчитывать.

Больше всего преобразится 16-дюймовая модель — Redmi Book 16 2027. По словам директора по продуктовому маркетингу Xiaomi Ма Чжиюя, ноутбук получит переработанный дизайн и цифровой блок клавиатуры. Эту функцию пользователи неоднократно просили добавить еще в предыдущих моделях.

По предварительным данным, Redmi Book 16 2027 получит CPU Intel Core 5 320 и сменную оперативную память DDR5 (в слотах SO-DIMM). Также ожидается обновлённая система охлаждения с двумя вентиляторами и тепловой трубкой. 14-дюймовой версии приписывают экран с разрешением 2,8K, пару портов USB-A, пару USB-C, HDMI и стандартный аудиоразъём 3,5 мм.

Цены пока не названы, но, к примеру, Redmi Book 14 2026 с 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ вышел в продажу с ценой $915. На старте его можно было купить за $775. Новая модель, вероятно, будет дороже — учитывая рост цен на чипы памяти.