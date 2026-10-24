128 ГБ памяти и графика Blackwell в ноутбуке толщиной 1,8 см: Dell выпускает XPS 16 Creator Edition

Компания Dell представила XPS 16 Creator Edition — первый ноутбук в линейке XPS, построенный на базе суперчипа Nvidia RTX Spark N1X с архитектурой Blackwell. Его ключевая особенность — унифицированная память LPDDR5X объёмом до 128 ГБ, доступная одновременно и центральному, и графическому процессору. Это ответ на проблему, с которой сталкиваются разработчики ИИ и дизайнеры: даже мощные дискретные видеокарты упираются в физический лимит видеопамяти при загрузке больших моделей или обработке сложных трёхмерных сцен.

Источник изображения: Dell

Цена стартует с $3799 за базовую конфигурацию с 18-ядерным процессором Nvidia Grace, графикой на 5120 ядер и 32 ГБ памяти. Максимальная комплектация за $6999 включает 128 ГБ унифицированной памяти, 20-ядерный CPU, 6144-ядерный GPU и накопитель на 2 ТБ.

Источник изображения: Dell

Вся вычислительная мощь заключена в алюминиевый корпус толщиной около 18 мм и весом от 2 кг. На таких габаритах удалось разместить 16-дюймовый тандемный OLED-дисплей с разрешением 3200 на 2000 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и заводской калибровкой Pantone с точностью Delta E менее 2. Пиковая яркость в 1000 нит соответствует стандарту VESA DisplayHDR True Black 600. Для подключения периферии предусмотрены три порта USB4 Type-C, HDMI 2.1b, полноразмерный кардридер SDXC 7.1, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Поскольку ноутбук работает на Arm-версии Windows 11, вопрос совместимости приложений выходит на первый план. «Родные» Arm-версии есть у Blender, DaVinci Resolve и ключевых программ Adobe, тогда как MATLAB запускается через встроенную эмуляцию Prism. Dell прямо позиционирует XPS 16 Creator Edition как ноутбук для тех, кому необходим локальный запуск тяжёлых ИИ-моделей или работа с творческими проектами.