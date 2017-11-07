Аналитики улучшают свои прогнозы относительно продаж консоли Xbox One X

Сегодня стартовали мировые продажи консоли Microsoft Xbox One X. О приставке всё было известно благодаря официальному анонсу. В том числе и цена — 500 долларов. Изначально аналитики были настроены относительно новинки настороженно.

Однако сейчас, как сообщает источник, мнение изменилось. По крайней мере у аналитиков IHS Markit. Ориентируясь на данные о предварительных заказах, они улучшили свои прогнозы.

Если ранее специалисты IHS Markit считали, что до конца года будет реализовано около 500 000 приставок, то сейчас прогноз увеличен до 900 000, то есть почти вдвое. Благодаря этому доля Xbox One X в общих продажах консолей Microsoft приблизится к 20%. Однако это не окажет особого влияния на распределении сил на рынке консолей в целом.

Аналитики Wedbush более оптимистичны. Они и изначально говорили об 1 млн устройств до конца года, а теперь и вовсе считают, что Microsoft удастся продать 1,5 млн новинок.