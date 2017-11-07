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Подделку WhatsApp в Google Play скачали более миллиона раз

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Теги: WhatsApp

Источник: Fortune

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Пользователи Reddit выявили в магазине Google Play довольно реалистичную поддельную версию мессенджера WhatsApp.

Прежде, чем подделка была удалена из Google Play, ее скачали более одного миллиона пользователей. Приложение содержало рекламу, а также могло скачивать на пользовательские устройства другие приложения.

Отличить приложение от оригинального было довольно сложно, так как злоумышленники полностью скопировали название компании, лишь добавив в конце пробел.

Подделку WhatsApp в Google Play скачали более миллиона раз

Пользователи WhatsApp с уже установленным оригинальным приложением этих манипуляций не ощутили.

7 ноября 2017 Г.

11:39

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