Характеристики смартфона Smartisan Nut Pro 2 стали известны до анонса

Весной этого года компания Smartisan представила смартфон Smartisan Nut Pro, который получил сдвоенную камеру и дизайн в стиле iPhone SE.
До презентации Smartisan Nut Pro 2 в Сети появились изображения устройства, фотографии упаковки и характеристики смартфона. Дисплей Smartisan Nut Pro 2 имеет диагональ 5,99 дюйма при разрешении 2160 х 1080 пикселей.
Он оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 660 и 64 ГБ флэш-памяти. Объем оперативной памяти пока не сообщается, но известно, что в смартфоне применена память типа LPDDR4X. Сзади располагается дактилоскопический датчик.
Основная камера получила датчики изображения разрешением 12 и 5 Мп, фронтальная камера является 16-мегапиксельной. В комплекте присутствует 18-ваттное ЗУ, но емкость аккумулятора пока остается тайной.