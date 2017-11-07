По прогнозу Digitimes Research, рынок серверов в 2018 году вырастет на 8,5%

Специалисты аналитической компании Digitimes Research попытались предсказать развитие ситуации на рынке серверов в 2018 году, опираясь на данные текущего года.
Если верить прогнозу, в этом году будет отгружено 12,65 млн серверов, что соответствует росту на 7,1% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году рост рынка по сравнению с текущим годом составит 8,5%.
Основными причинами роста аналитики называют устойчивый спрос со стороны центров обработки данных и развитие китайского рынка.
Львиную долю поставок обеспечивают тайваньские производители. В текущем году они суммарно отгрузят 11,6 млн серверов. Кстати, это на 15,8% больше, чем в 2016 году, то есть доля тайваньских поставщиков увеличивается. Основными тайваньскими производителями серверов специалисты Digitimes Research называют Inventec и Wistron. Ожидается, что в текущем году они выпустят по 2,6 млн серверов, а в будущем году — по 3 млн.