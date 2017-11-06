Диагональ дисплея Samsung Galaxy Note8 составила 6,32 дюйма. Ожидается, что преемник получит точно такой же дисплей, под поверхность которого будет встроен дактилоскопический датчик.

Информатор, который работает в компании, поставляющей комплектующие для Samsung Galaxy Note9, сообщил на условиях сохранения анонимности, что тестовое производство смартфона начнется уже в первом квартале следующего года.

Смартфон Samsung Galaxy Note8 проходил под кодовым названием «Байкал». По информации осведомленных источников, новый планшетофон южнокорейской компании получил кодовое названием Crown.

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Аналитики Digitimes Research ожидают, что в этом квартале поставки планшетов вырастут: Рост по сравнению с третьим кварталом прогнозируется на 7,8%

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Смартфон Samsung Galaxy Note9 проходит под кодовым названием Crown: Тестовое производство смартфона начнется уже в первом квартале следующего года

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