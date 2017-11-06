Samsung опубликовала рекламный ролик Galaxy Note8, в котором указываются недостатки смартфонов iPhone

Компания Samsung после выхода смартфона iPhone X опубликовала новый рекламный ролик Galaxy Note8, в котором нам показывают обычного пользователя, ставшего поклонником Samsung после долгих лет использования смартфонов Apple.
В видеоролике демонстрируются различные ограничения, с которыми приходилось в разное время сталкиваться владельцам iPhone. В частности, упоминаются нехватка свободного пространства для сохранения фотографий, отсутствие поддержки стилуса, отсутствие водонепроницаемости и беспроводной зарядки до последних поколений, ликвидация разъема 3,5 мм.
На последних секундах главный герой, купивший Samsung Galaxy Note8, идет мимо очереди, которая выстроилась за новым iPhone X. В очереди замечен интересный персонаж с прической, при помощи которой Samsung сделала выпад в адрес Apple по поводу формы экрана смартфона в верхней части.
Напомним, Apple предупредила, что дисплей смартфона iPhone X может «выгорать», а Тим Кук заявил, что буквально каждый может позволить себе этот смартфон.