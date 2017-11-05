Apple предупреждает, что дисплей смартфона iPhone X может «выгорать»

На официальном сайте Apple опубликована информация, которая касается дисплея OLED, впервые появившегося в смартфоне семейства iPhone.

Apple предупреждает, что под определенными углами обзора цвета и оттенки на экране могут меняться, это нормальная особенностью технологии OLED, что уже было подчеркнуто в первых обзорах iPhone X.

Apple утверждает, что дисплей Super Retina является лучшим в индустрии, он спроектирован таким образом, чтобы максимально снизить возможность «выгорания», которая также свойственная технологии OLED. Тем не менее, при определенных сценариях использования риск «выгорания» остается. Например, при длительной демонстрации статического изображения высокой контрастности.

Apple рекомендует использовать автоматическое управление уровнем яркости, сократить время до автоматической блокировки смартфона, а также регулярно обновлять программное обеспечение смартфона. Все это поможет продлить срок службы дисплея смартфона.

Тим Кук заявил, что достаточно отказаться от нескольких чашек кофе в неделю, чтобы позволить себе iPhone X.