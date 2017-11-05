Тим Кук сравнил затраты на кофе со стоимостью iPhone X

Смартфн iPhone X предлагается на территории США по рекомендованной цене 999 и 1149 долларов за версии с 64 и 256 ГБ флэш-памяти. Глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что новинку может позволить себе любой желающий, отказавшись от нескольких кружек кофе в неделю.

Стоит обратить внимание на то, что в США многие покупают операторские версии смартфонов и оплачивают определенную сумму ежемесячно. Например, AT&T предлагает базовую версию iPhone X на 30 месяцев за 33,34 доллара в месяц.

«Важно не забывать о том, что огромное количество пользователей платят за смартфоны ежемесячно, — заявил он. — В итоге вы можете быть владельцем iPhone всего за 33 доллара в месяц. Если смотреть с этой точки зрения, это меньше, чем по чашке кофе каждый день в одном из этих хороших кафе».

Кук добавил, что многие владельцы iPhone сдают свои старые смартфоны, снижая цену нового устройства на 300-350 долларов.