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Тим Кук сравнил затраты на кофе со стоимостью iPhone X

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Теги: Apple, iPhone

Источник: MacRumours

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Смартфн iPhone X предлагается на территории США по рекомендованной цене 999 и 1149 долларов за версии с 64 и 256 ГБ флэш-памяти. Глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что новинку может позволить себе любой желающий, отказавшись от нескольких кружек кофе в неделю.

Стоит обратить внимание на то, что в США многие покупают операторские версии смартфонов и оплачивают определенную сумму ежемесячно. Например, AT&T предлагает базовую версию iPhone X на 30 месяцев за 33,34 доллара в месяц.

«Важно не забывать о том, что огромное количество пользователей платят за смартфоны ежемесячно, — заявил он. — В итоге вы можете быть владельцем iPhone всего за 33 доллара в месяц. Если смотреть с этой точки зрения, это меньше, чем по чашке кофе каждый день в одном из этих хороших кафе».

Тим Кук сравнил затраты на кофе со стоимостью iPhone X

Кук добавил, что многие владельцы iPhone сдают свои старые смартфоны, снижая цену нового устройства на 300-350 долларов.

5 ноября 2017 Г.

12:58

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