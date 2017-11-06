Портативный аккумулятор Dodocool емкостью 10 000 мА•ч получил сертификат MFi

Предусмотрена возможно зарядки двух мобильных устройства одновременно с током силой 2,1 и 1 А. Сам внешний аккумулятор имеет полный набор систем защит от перегрева, скачков напряжение, перезаряда и так далее.

Устройство имеет габариты 132,3 х 73,2 х 15,5 мм при массе 214 г. Нестандартным решением является наличие двух кабелей с разъемами microUSB и Lightning, которые могут скрываться в корпусе устройства. Да, вы можете заряжать не только продукцию Apple, но и другие смартфоны и планшеты.

Компания Dodocool выпускает огромное количество аксессуаров, предназначенных, в частности, для продукции Apple. Очередным аксессуаром, который прошел сертифкацию MFi, стал портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч.

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