Marvell Technology ведет переговоры о покупке Cavium

По данным Wall Street Journal компания Marvell Technology Group ведет переговоры с компанией Cavium, рассчитывая ее купить.

Как утверждается, если переговоры завершатся успехом, о сделке может быть объявлено уже в ближайшие недели. Акционеры Cavium получат незначительный бонус относительно текущей стоимости акций.

На момент закрытия торгов в пятницу капитализация Cavium была близка к 4,5 млрд долларов. Компания Marvell Technology оценивается более чем 9 млрд долларов. Таким образом, в случае совершения сделки стоимость итогового предприятия составит около 14 млрд долларов.

Представители Marvell Technology и Cavium пока не комментируют информацию о переговорах.

Напомним, созданная в 1995 году и не имеющая собственного производства компания Marvell выпускает микросхемы для хранилищ данных, средств телекоммуникации и потребительской электроники. Компания Cavium, основанная в 2001 году, также работает по бесфабричной модели, специализируясь на процессорах и однокристальных системах на архитектурах ARM и MIPS для систем видеонаблюдения, серверов, хранилищ и сетевого оборудования. https://www.wsj.com/articles/marvell-technology-group-in-advanced-talks-to-combine-with-cavium-1509744822 WSJ