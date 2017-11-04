Смартфоны Apple стали снова интересны преступникам. В Сан-Франциско украдено более 300 iPhone X

Ажиотаж вокруг смартфонов Apple iPhone X, который, к слову, вполне может быть создан искусственно, вернул не только времена очередей и диких цен у перекупщиков, но и интерес преступников к данному рынку.

Как сообщает источник, вчера трое неизвестных в Сан-Франциско ограбили грузовик транспортной компании UPS, украв 313 смартфонов iPhone X. Общая стоимость украденного превышает 370 000 долларов. Если посчитать, то выйдет, что каждый аппарат оценивается в 1182 доллара, то есть можно предположить, что все модели были с 256 ГБ памяти.

Что интересно, Apple отказалась комментировать свои возможности по блокировке данных смартфонов после активации. Вполне возможно, что все три сотни аппаратов в итоге придётся пустить на запчасти.