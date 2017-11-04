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Смартфоны Apple стали снова интересны преступникам. В Сан-Франциско украдено более 300 iPhone X

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Теги: Apple

Источник: Cnet

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Ажиотаж вокруг смартфонов Apple iPhone X, который, к слову, вполне может быть создан искусственно, вернул не только времена очередей и диких цен у перекупщиков, но и интерес преступников к данному рынку.

Как сообщает источник, вчера трое неизвестных в Сан-Франциско ограбили грузовик транспортной компании UPS, украв 313 смартфонов iPhone X. Общая стоимость украденного превышает 370 000 долларов. Если посчитать, то выйдет, что каждый аппарат оценивается в 1182 доллара, то есть можно предположить, что все модели были с 256 ГБ памяти.

В Сан-Франциско преступники украли 313 iPhone X

Что интересно, Apple отказалась комментировать свои возможности по блокировке данных смартфонов после активации. Вполне возможно, что все три сотни аппаратов в итоге придётся пустить на запчасти.

4 ноября 2017 Г.

09:00

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Смартфоны Apple стали снова интересны преступникам. В Сан-Франциско украдено более 300 iPhone X: В Сан-Франциско преступники украли 313 iPhone X

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