Компания GoPro отчиталась за третий квартал 2017 года, отметив рост выручки на 37%

Компания GoPro начала последний месяц осени с публикации отчета за третий квартал 2017 года.

За отчетный период производитель, чье имя прочно ассоциируется с экшн-камерами и дронами, выручил 330 млн долларов. Это на 37% больше, чем год назад, когда квартальный оборот составил 241 млн долларов.

Валовая прибыль за год несколько уменьшилась — с 40,3% до 39,6%.

В то же время, операционные убытки в размере 116 млн долларов сменились операционной прибылью, которая составила 8 млн долларов.

Чистая прибыль за квартал составила 14,7 млн долларов. Поскольку третий квартал 2016 года компания GoPro завершила с чистым убытком 104,1 млн долларов, составители отчета говорят о росте этого показателя на 114,1%.

Производитель рассчитывает на доход 460-480 млн долларов в текущем квартале и 1,305-1,325 млрд долларов — по итогам года в целом.