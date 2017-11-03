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Компания GoPro отчиталась за третий квартал 2017 года, отметив рост выручки на 37%

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Теги: GoPro

Источник: GoPro

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Компания GoPro начала последний месяц осени с публикации отчета за третий квартал 2017 года.

За отчетный период производитель, чье имя прочно ассоциируется с экшн-камерами и дронами, выручил 330 млн долларов. Это на 37% больше, чем год назад, когда квартальный оборот составил 241 млн долларов.

Камера GoPro Hero6 Black

Валовая прибыль за год несколько уменьшилась — с 40,3% до 39,6%.

В то же время, операционные убытки в размере 116 млн долларов сменились операционной прибылью, которая составила 8 млн долларов.

Чистая прибыль за квартал составила 14,7 млн долларов. Поскольку третий квартал 2016 года компания GoPro завершила с чистым убытком 104,1 млн долларов, составители отчета говорят о росте этого показателя на 114,1%.

Производитель рассчитывает на доход 460-480 млн долларов в текущем квартале и 1,305-1,325 млрд долларов — по итогам года в целом.

3 ноября 2017 Г.

14:38

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